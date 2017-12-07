В Москве выпало более половины месячной нормы осадков

Москва, 7 декабря. В Москве за первую неделю зимы выпало более половины месячной нормы осадков. Так, в четверг столичная метеостанция зафиксировала выпадение 5 мм снега в эквиваленте воды 7 декабря, что составляет около 10% месячной нормы осадков.

Как отметили в метеобюро Москвы, всего с 1 декабря на Москву выпало 30 мм осадков в виде снега и дождя, то есть 54% от месячной нормы, которая в декабре составляет 56 мм.

Кроме того, температура воздуха в городе за первые дни зимы превысила климатическую норму на 4 градуса.

Напомним, ранее синоптики заявили, что к выходным, 9 и 10 декабря, в российской столице ожидается потепление.