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Общество
В Москве выпало более половины месячной нормы осадков
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    В Москве выпало более половины месячной нормы осадков

    9:34  7 Декабря 2017
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    В Москве выпало более половины месячной нормы осадков

    Москва, 7 декабря. В Москве за первую неделю зимы выпало более половины месячной нормы осадков. Так, в четверг столичная метеостанция зафиксировала выпадение 5 мм снега в эквиваленте воды 7 декабря, что составляет около 10% месячной нормы осадков.

    Как отметили в метеобюро Москвы, всего с 1 декабря на Москву выпало 30 мм осадков в виде снега и дождя, то есть 54% от месячной нормы, которая в декабре составляет 56 мм.

    Кроме того, температура воздуха в городе за первые дни зимы превысила климатическую норму на 4 градуса.

    Напомним, ранее синоптики заявили, что к выходным, 9 и 10 декабря, в российской столице ожидается потепление.

     

    Автор: Тимур Румянцев
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    #москва #снег
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