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ВКС РФ испытают новейшие виды вооружения на МиГ-29СМТ в Сирии
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    ВКС РФ испытают новейшие виды вооружения на МиГ-29СМТ в Сирии

    9:19  7 Декабря 2017
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    ВКС РФ испытают новейшие виды вооружения на МиГ-29СМТ в Сирии

    Москва, 7 декабря. Российский истребитель МиГ-29СМТ, который Воздушно-космические силы России (ВКС РФ) благополучно применяют в Сирии в борьбе с боевиками, станет основой для проверки новых и перспективных систем вооружения самолетов. Об этом в четверг рассказал генеральный конструктор Объединенной авиастроительной корпорации Сергей Коротков. 

    Он подчеркнул, что программа освоения МиГ-29СМТ не будет прекращена также для того, чтобы проверить результативность поражения новыми системами вооружения, передает ТАСС.

    «Полученный в Сирии опыт будет учтен в эксплуатации данных самолетов, а также внедрен в рамках разработки новых авиационных комплексов марки «МиГ», в том числе МиГ-35», — подчеркнул он. 

    Коротков добавил, что минувшей осенью партия МиГ-29СМТ была направлена на авиационную базу «Хмеймим» для испытаний.

    ВКС РФ испытают новейшие виды вооружения на МиГ-29СМТ в Сирии

    «Участие в боевых вылетах новых авиационных комплексов позволяет удостовериться в их надежности и эффективности, а также дать оценку работе комплекса бортовой радиоэлектроники и вооружения», — резюмировал специалист.

    Автор: Дана Балан
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    #россия #сирия #хмеймим #вкс рф #миг-29смт
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