ВКС РФ испытают новейшие виды вооружения на МиГ-29СМТ в Сирии

Москва, 7 декабря. Российский истребитель МиГ-29СМТ, который Воздушно-космические силы России (ВКС РФ) благополучно применяют в Сирии в борьбе с боевиками, станет основой для проверки новых и перспективных систем вооружения самолетов. Об этом в четверг рассказал генеральный конструктор Объединенной авиастроительной корпорации Сергей Коротков.

Он подчеркнул, что программа освоения МиГ-29СМТ не будет прекращена также для того, чтобы проверить результативность поражения новыми системами вооружения, передает ТАСС.

«Полученный в Сирии опыт будет учтен в эксплуатации данных самолетов, а также внедрен в рамках разработки новых авиационных комплексов марки «МиГ», в том числе МиГ-35», — подчеркнул он.

Коротков добавил, что минувшей осенью партия МиГ-29СМТ была направлена на авиационную базу «Хмеймим» для испытаний.