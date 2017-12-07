ВКС РФ испытают новейшие виды вооружения на МиГ-29СМТ в Сирии
Москва, 7 декабря. Российский истребитель МиГ-29СМТ, который Воздушно-космические силы России (ВКС РФ) благополучно применяют в Сирии в борьбе с боевиками, станет основой для проверки новых и перспективных систем вооружения самолетов. Об этом в четверг рассказал генеральный конструктор Объединенной авиастроительной корпорации Сергей Коротков.
Он подчеркнул, что программа освоения МиГ-29СМТ не будет прекращена также для того, чтобы проверить результативность поражения новыми системами вооружения, передает ТАСС.
«Полученный в Сирии опыт будет учтен в эксплуатации данных самолетов, а также внедрен в рамках разработки новых авиационных комплексов марки «МиГ», в том числе МиГ-35», — подчеркнул он.
Коротков добавил, что минувшей осенью партия МиГ-29СМТ была направлена на авиационную базу «Хмеймим» для испытаний.
«Участие в боевых вылетах новых авиационных комплексов позволяет удостовериться в их надежности и эффективности, а также дать оценку работе комплекса бортовой радиоэлектроники и вооружения», — резюмировал специалист.