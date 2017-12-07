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Россия отправит на южный полюс Луны «лазерный маяк» в 2019 году
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    Россия отправит на южный полюс Луны «лазерный маяк» в 2019 году

    9:28  7 Декабря 2017
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    Россия отправит на южный полюс Луны «лазерный маяк» в 2019 году

    Москва, 7 декабря. В настоящее время в российском НПО имени Лавочкина идет разработка «лунного ГЛОНАСС» — посадочной станции «Луна-25», которая должна отправиться в полет к спутнику Земли уже в 2019 году. Посадочный аппарат станет лазерным маяком благодаря лучу, который будет точно указывать место посадки аппарата, что в дальнейшем позволит развить систему навигации на поверхности Луны и в окололунном пространстве.

    «Луна-25» будет посажена вблизи Южного полюса  естественного спутника Земли. На ее борту будет, возможно, единственный световой маяк на Луне на многие годы», — рассказали представители ракетно-космического производственного объединения.

    Россия отправит на южный полюс Луны «лазерный маяк» в 2019 году

    Как отмечают «Известия», лунные лазерные маяки разрабатываются в рамках Федеральной космической программы. Установленные на Луне устройства будут служить для определения лунных координат, работая совместно с устройствами, установленными близ экватора Земли. В перспективе это позволит вычислять координаты объектов на Луне с точностью до 30 метров. В дальнейшем это станет огромным подспорьем при освоении спутника Земли.

    Ранее телеканал RT сообщал, что глава правительства Дмитрий Медведев потребовал наказать виновных за потерю российского спутника «Метеор-М», который был запущен с космодрома «Восточный».

    Автор: Валентин Меликов
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