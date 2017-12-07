Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новороссия
Донбасс: 18 населенных пунктов ДНР попали под обстрелы ВСУ
Общество
Криптовалюту Tagilcoin создали в Нижнем Тагиле
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Криптовалюту Tagilcoin создали в Нижнем Тагиле

    9:07  7 Декабря 2017  /обновлено: 9:08  07 Декабря 2017
    81

    Криптовалюту Tagilcoin создали в Нижнем Тагиле

    Москва, 7 декабря. В Нижнем Тагиле создали собственную криптовалюту Tagilcoin. Электронный кошелек и программу для накопления цифровой монеты можно скачать на одноименном сайте.

    Создатели новой криптовалюты уверены, что Tagilcoin может вернуть первенство Уралу, некогда лидировавшему в технологическом перевооружении, пишет «ФедералПресс». Tagilcoin был создан на основе Litecoin – ответвлении Bicoin.

    Пока на Tagilcoin купить ничего нельзя, и на биржах валюта не присутствует. Однако всем желающим создатели «Уральских франков 2.0» обещают зачислить 15 TGC.

    Ранее газета «Известия» сообщала, что Минфин готовит законопроект, согласно которому за создание криптовалюты специально для расчетов могут ввести уголовную ответственность.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #криптовалюта #нижний тагил #tagilcoin
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть