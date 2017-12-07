Криптовалюту Tagilcoin создали в Нижнем Тагиле

Москва, 7 декабря. В Нижнем Тагиле создали собственную криптовалюту Tagilcoin. Электронный кошелек и программу для накопления цифровой монеты можно скачать на одноименном сайте.

Создатели новой криптовалюты уверены, что Tagilcoin может вернуть первенство Уралу, некогда лидировавшему в технологическом перевооружении, пишет «ФедералПресс». Tagilcoin был создан на основе Litecoin – ответвлении Bicoin.

Пока на Tagilcoin купить ничего нельзя, и на биржах валюта не присутствует. Однако всем желающим создатели «Уральских франков 2.0» обещают зачислить 15 TGC.

Ранее газета «Известия» сообщала, что Минфин готовит законопроект, согласно которому за создание криптовалюты специально для расчетов могут ввести уголовную ответственность.