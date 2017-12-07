В Сирии специалисты РФ получили огромный опыт эксплуатации авиакомплексов

Хмеймим, 7 декабря. Генеральный конструктор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Сергей Коротков заявил, что за время операции в Сирии российские специалисты получили колоссальный опыт эксплуатации и боевого применения авиационных комплексов.

«За время операции в Сирии мы получили колоссальный опыт эксплуатации и боевого применения, и этот задел уже используется при проектировании новых авиационных комплексов, а также в программах модернизации ранее принятой на вооружение техники», — сказал он.

По его словам, благодаря операции в Арабской республике был создан научный задел для работы над перспективными образцами авиационной техники.

Ранее руководитель комитета Госдумы РФ по обороне Владимир Шаманов сообщил, что российские военные базы в Сирии после завершения операции не только продолжат функционировать, но и будут развиваться на долгосрочную перспективу.

Напомним, что Сирия в настоящее время полностью освобождена от боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1, а все бандитские формирования ликвидированы.

1 Организация запрещена на территории РФ.