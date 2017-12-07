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Общество
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Украина
«Это позор»: в США пригрозили оставить Порошенко без денег в случае отставки главы НАБУ
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    «Это позор»: в США пригрозили оставить Порошенко без денег в случае отставки главы НАБУ

    10:14  7 Декабря 2017
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    «Это позор»: в США пригрозили оставить Порошенко без денег в случае отставки главы НАБУ

    Вашингтон, 7 декабря. Вашингтон должен существенно урезать помощь Украине, включая поддержку обеспечения безопасности, в случае, если Верховная рада проголосует за увольнение руководителя Национального антикоррупционного комитета (НАК) Украины и главы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), заявил экс-советник заместителя главы Пентагона Майкл Карпентер. Об этом Карпентер написал на своей странице Twitter.

    Сотрудник Центра Джо Байдена высказался в связи с расследованием деятельности антикоррупционных органов на Украине, которое дошло до парламента. 

    «В случае, если Рада проголосует за отставку главы Антикоррупционного комитета и главу НАБУ, я буду рекомендовать сокращение любой помощи США Украине, включая помощи на оборону. Это настоящий позор», — написал Карпентер.

    «Это позор»: в США пригрозили оставить Порошенко без денег в случае отставки главы НАБУ

    Ранее в Белом доме Майкл Карпентер занимался вопросами, связанными с политикой США в отношении России, Украины и Евразии.

    Напомним, сегодня в Раде запланировано голосование за законопроект, который позволит уволить главу Национального антикоррупционного бюро Украины без аудита его деятельности. Ранее стало известно, что сотрудника НАБУ поймали на даче взятки. Ситуацию в Раде назвали «очередной попыткой убийства НАБУ».

    «Это позор»: в США пригрозили оставить Порошенко без денег в случае отставки главы НАБУ

    Автор: Валентин Меликов
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