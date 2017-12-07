«Это позор»: в США пригрозили оставить Порошенко без денег в случае отставки главы НАБУ

Вашингтон, 7 декабря. Вашингтон должен существенно урезать помощь Украине, включая поддержку обеспечения безопасности, в случае, если Верховная рада проголосует за увольнение руководителя Национального антикоррупционного комитета (НАК) Украины и главы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), заявил экс-советник заместителя главы Пентагона Майкл Карпентер. Об этом Карпентер написал на своей странице Twitter.

Сотрудник Центра Джо Байдена высказался в связи с расследованием деятельности антикоррупционных органов на Украине, которое дошло до парламента.

«В случае, если Рада проголосует за отставку главы Антикоррупционного комитета и главу НАБУ, я буду рекомендовать сокращение любой помощи США Украине, включая помощи на оборону. Это настоящий позор», — написал Карпентер.

If the Rada votes to dismiss the head of the Anticorruption Committee and the head of the NABU, I will recommend cutting all US government assistance to #Ukraine, including security assistance. This is a disgrace. — Michael Carpenter (@mikercarpenter) December 6, 2017

Ранее в Белом доме Майкл Карпентер занимался вопросами, связанными с политикой США в отношении России, Украины и Евразии.

Напомним, сегодня в Раде запланировано голосование за законопроект, который позволит уволить главу Национального антикоррупционного бюро Украины без аудита его деятельности. Ранее стало известно, что сотрудника НАБУ поймали на даче взятки. Ситуацию в Раде назвали «очередной попыткой убийства НАБУ».