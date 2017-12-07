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Политика
Участие Путина в выборах существенно повысит явку — ЦИК
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    Участие Путина в выборах существенно повысит явку — ЦИК

    10:00  7 Декабря 2017
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    Участие Путина в выборах существенно повысит явку — ЦИК

    Москва, 7 декабря. Участие главы российского государства Владимира Путина в президентских выборах-2018 значительно повысит явку избирателей. Таким мнением поделился заместитель главы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев. 

    Он отметил, что не изучал данные социологов, но есть «ощущение, что заявление Путина увеличит явку избирателей».

    «Конечно, участие Путина в избирательной кампании существенно повышает интерес людей», — передает слова Булаева «РИА Новости»

    Он также считает, что после выдвижения Путина граждане Российской Федерации пожелают подкрепить свой выбор участием в избирательной кампании.

    Участие Путина в выборах существенно повысит явку — ЦИК

    Напомним, в минувшую среду, 6 декабря, в рамках встречи с работниками завода ГАЗ российский лидер заявил о намерении баллотироваться. 

    Россияне с восторгом встретили решение Путина участвовать в выборах-2018. 

    Владимир Путин. Биография

    Автор: Дана Балан
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    #путин #россия #выборы-2018
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