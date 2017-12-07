Службы безопасности Ирака проводят контртеррористическую операцию в Мосуле

Москва, 7 декабря. Службы безопасности Ирака организовали антитеррористическую операцию против ячеек ИГ1 в Мосуле и его окрестностях, сообщает Al-Masdar News.

В операции задействованы силы иракской разведки, Департамента национальной безопасности, иракской армии, а также подразделения разведки Хокс и силы провинции Ниневия.

Объединенные силы окружили все области, где, как сообщалось, остаются ячейки ИГ (террористическая организация, запрещена в России) – районы Шумера, Аль-Вахды, Палестины и Яремии. Перед ними стоит задача арестовать и депортировать для дальнейшего допроса в Багдад 220 разыскиваемых лиц.

Напомним, ранее сообщалось, что солдаты иракской армии уничтожили одного из полевых командиров ИГ (террористическая организация, запрещена в России) в районе Хамрин провинции Дияла.

1 Организация запрещена на территории РФ.