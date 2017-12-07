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Донбасс: 18 населенных пунктов ДНР попали под обстрелы ВСУ
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Службы безопасности Ирака проводят контртеррористическую операцию в Мосуле
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    Службы безопасности Ирака проводят контртеррористическую операцию в Мосуле

    8:57  7 Декабря 2017  /обновлено: 8:59  07 Декабря 2017
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    Службы безопасности Ирака проводят контртеррористическую операцию в Мосуле

    Москва, 7 декабря. Службы безопасности Ирака организовали антитеррористическую операцию против ячеек ИГ1 в Мосуле и его окрестностях, сообщает Al-Masdar News.

    В операции задействованы силы иракской разведки, Департамента национальной безопасности, иракской армии, а также подразделения разведки Хокс и силы провинции Ниневия.

    Объединенные силы окружили все области, где, как сообщалось, остаются ячейки ИГ (террористическая организация, запрещена в России) – районы Шумера, Аль-Вахды, Палестины и Яремии. Перед ними стоит задача арестовать и депортировать для дальнейшего допроса в Багдад 220 разыскиваемых лиц.

    Напомним, ранее сообщалось, что солдаты иракской армии уничтожили одного из полевых командиров ИГ (террористическая организация, запрещена в России) в районе Хамрин провинции Дияла.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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