Воинская слава ВКС РФ: как Россия зачистила Сирию от ИГИЛ

В среду, 6 декабря, министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном разгроме боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) на западном и восточном берегах реки Евфрат. В свою очередь начальник Генштаба Вооруженных Сил РФ Валерий Герасимов заявил, что теперь Сирия полностью освобождена от террористов.

Победа в Сирии — это результат сплоченных и ярких действий, которые показали сирийские правительственные войска совместно с российскими Воздушно-космическими силами, методично уничтожавшими террористов с воздуха. Помимо ВКС РФ, свой важный вклад в общую победу внесли российские военные советники, бойцы Сил специальных операций, военные полицейские и медики. Федеральное агентство новостей (ФАН) предлагает вспомнить наиболее значительные страницы истории военной операции ВКС РФ против «Исламского государства»1.

Начало операции

На момент появления в Сирии российских военных самолетов в 2015 году, ситуация в арабской республике находилась на грани полного коллапса. Боевики различных незаконных вооруженных группировок сирийской оппозиции готовы были в любой момент свергнуть законно избранного президента Сирии Башара Асада. Окраины Дамаска находились в осаде, под ударами исламистов «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещена в РФ) пала вся северная провинция Идлиб, террористы пытались окружить Алеппо — второй по значимости город Сирии.

В восточной части страны силы как правительственных войск, так и боевиков так называемой «умеренной оппозиции» смела террористическая группировка «Исламское государство». Вооружившись идеей построения самопровозглашенного «халифата» на землях Сирии, террористы ИГИЛ1 окружили нефтяную столицу Сирии — город Дейр-эз-Зор — и взяли штурмом древнюю Пальмиру, руины которой стали ареной массовых казней.

Проблем для страны доставляла и деятельность международной антитеррористической коалиции во главе с Соединенными Штатами. 20 стран альянса, которые собирались бороться с угрозой ИГИЛ, не смогли достичь качественных результатов в борьбе с террористами — зато готовили боевиков для свержения законного сирийского правительства

В этих тяжелых условиях 30 сентября 2015 года Россия начинает активную фазу военной операции. Подготовка к операции началась за месяц до официального объявления: в августе 2015 года Башар Асад обратился к Владимиру Путину с просьбой о военной помощи, которую российский лидер оказал сирийскому коллеге.

Первая битва за Пальмиру

Первые успехи благодаря авиаударам ВКС РФ по боевикам в Латакии, Алеппо и Хомсе приблизили сирийскую армию к новому броску на позиции «Исламского государства». Направлением главного удара была выбрана Пальмира – древний город посреди сирийской пустыни находился в руках боевиков ИГИЛ, которые уничтожали культурные ценности.

Начиная с 9 марта 2016 года ВКС России наносили массированные авиаудары по позициям террористов близ Пальмиры, а также по подкреплениям боевиков, следовавшим из Ракки и Дейр-эз-Зора. Поддержка с воздуха позволила сирийской армии под руководством спецподразделений «Силы Тигра» и «Соколы пустыни» развернуть наступление и к 27 марта полностью освободить Пальмиру от боевиков ИГИЛ.

Деятельную помощь сирийским войскам оказали Силы специальных операций ВС РФ, которые занимались корректировкой огня ВКС РФ по позициям террористов. Всему миру стал известен подвиг старшего лейтенанта Александра Прохоренко: попав в окружение боевиков, офицер ССО ВС РФ вступил с ними в неравный бой и, чтобы не оказаться в плену, вызвал огонь на себя.

Битва за Алеппо

Противостояние в сирийском Алеппо и освобождение города от террористов «Джебхат ан-Нусры» и других группировок оппозиции стало одной из уникальных в мире операций. Начав с купирования угрозы террористов «Исламского государства» на подступах к Алеппо, сирийская армия при поддержке ВКС РФ смогла взломать оборону боевиков в окраинах разрушенного мегаполиса.

Однако главной проблемой во время штурма Алеппо были «живые щиты» джихадистов. Боевики не выпускали со своих территорий мирное население и устраивали провокации, чтобы поднять массовую истерию в западных СМИ. Так, печально известная организация «Белые каски» (она же — «Сирийская гражданская оборона») выкладывала в Сеть «фейковые» ролики, на которых показывала «жертв» сирийской армии.

Чтобы избежать жертв среди гражданского населения Алеппо, министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал авиагруппе российских ВКС не наносить удары в городской черте. Кроме того, в ходе штурма российская военная полиция создала несколько гуманитарных коридоров для выхода мирных жителей из кварталов, подконтрольных боевикам. Еще два коридора предназначались уже для самих боевиков — им дозволялось покинуть кварталы Алеппо и уйти в провинцию Идлиб, либо сдаться правительственным войскам, сложить оружие и начать мирную жизнь с чистого листа.

Беспрецедентные гуманитарные меры в Алеппо привели к потере боевиками стратегической инициативы. В ходе военной операции под кодовым названием «Заря победы» в ноябре-декабре 2016 года боевики были выбиты правительственными силами из Восточного Алеппо. Освобождение второго по величине сирийского города стало переломным моментом в сирийской войне.

«Широкий фронт»: вторая битва за Пальмиру

В декабре 2016 года террористы «Исламского государства» совершили мощный прорыв линии обороны Сирийской арабской армии на востоке провинции Хомс. По меньшей мере пять тысяч террористов смогли вновь установить контроль над городом Пальмира и отбросить сирийские войска вглубь провинции Хомс — к авиабазе Т4 близ города Тияс.

Военная операция против боевиков на этом направлении требовала решительных мер. Под руководством начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и при личном контроле министра обороны РФ Сергея Шойгу был разработан план освобождения Пальмиры посредством наступления широким фронтом с максимальной зачисткой господствующих высот, чего не было сделано ранее. Кроме того, в штаб сирийских сил были направлены российские военные советники, которые обучали солдат и консультировали генералитет САА по вопросам ведения боя. Созданный российскими специалистами Пятый штурмовой корпус Сирийской арабской армии принял деятельное участие в освобождении территории Пальмиры от ИГИЛ. Как отмечали наблюдатели, слабая и измотанная многолетней войной армия Сирии не смогла бы уничтожить ИГ1, если бы не российские военные советники и добровольцы, которые показали САА, что террористы не страшны, и их можно и нужно уничтожать.

В течение трех последующих месяцев сирийские войска при поддержке ВКС РФ вели контрнаступление на позиции «Исламского государства». 2 марта 2017 года Пальмира была вновь освобождена силами 5-го корпуса, «Сил Тигра» и новых спецподразделений «Щит» и «Охотники на ИГИЛ». А в течение апреля и мая под контроль сирийской армии перешли нефтяные месторождения Пальмиры — благодаря поддержке ВКС РФ удалось установить контроль над нефтяными полями Аш-Шаир, Джихар, Хайян и Мазрур, ресурсы которых использовались террористами для контрабандной перекачки «черного золота».

Падение Акербата

Угроза для Пальмиры и ее нефтяных полей сохранялась еще долгое время: террористы «Исламского государства» продолжали атаки на позиции сирийской армии с севера провинции Хомс. Новым центром боевиков стал город Акербат на границе провинций Хама и Хомс: туда перебрасывались элитные отряды ИГИЛ из Ракки, которую на тот момент осаждали курдские отряды при поддержке США, а также из Ирака, где самопровозглашенный халифат уже потерпел поражение в Мосуле. Террористы были оснащены современным оружием американского производства, тепловизорами и совершали нападения с помощью беспилотников, пытаясь уничтожить сирийскую инфраструктуру.

Для уничтожения столь серьезной угрозы сил авиагруппы ВКС в Сирии оказалось недостаточно. Под руководством командующего войсками группировки ВС РФ в Сирии, генерал-полковника Сергея Суровикина, район Акербата подвергался массированным ударам крылатыми ракетами морского и подводного базирования «Калибр». Однако правительственные силы долго не могли начать наземную операцию против террористов. Только к концу лета 2017 года, благодаря поддержке ВКС РФ и зачистке районов провинции Алеппо, сирийские войска смогли отрезать Акербат от остальной территории, подконтрольной боевикам, сформировать «котел» и освободить цитадель террористов 2 сентября 2017 года.

Битва за Дейр-эз-Зор и зачистка Евфрата

Город Дейр-эз-Зор, находившийся в полной блокаде террористов ИГИЛ на протяжении трех лет, к сентябрю 2017 года держался из последних сил. Анклав сирийского гарнизона под руководством генерал-майора Республиканской гвардии Иссама Захреддина был рассечен надвое террористами: снабжение и помощь солдатам и мирным жителям доставлялось в основном по воздуху.

Освобождение Акербата и города Ас-Сухна на шоссе Пальмира — Дейр-эз-Зор позволило сирийской армии направить силы для освобождения блокированного города. После массированного удара крылатыми ракетами «Калибр» с борта фрегата ВМФ РФ «Адмирал Эссен» 8 сентября правительственные войска САР начали операцию по деблокированию Дейр-эз-Зора. Штурмовые отряды после ожесточенных боев прорвали блокаду ИГИЛ 9 сентября.

Полная зачистка провинции Дейр-эз-Зор и ее административного центра от террористов ИГИЛ заняла без малого три месяца. Как заявил Владимир Путин, в районе сирийской пустыни могут сохраняться отдельные очаги сопротивления боевиков, однако в целом работа на данной территории завершена. Слова верховного главнокомандующего подтвердил и Валерий Герасимов:

«На сегодняшний день территории, подконтрольной ИГИЛ, на территории Сирии не существует», — отметил начальник Генштаба.

Геополитическое противостояние

Военный и политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная Дипломатия» Евгений Валяев в комментарии ФАН отметил, что официальные представители Вашингтона подтолкнули российские власти объявить о полном разгроме террористов «Исламского государства» на обоих берегах реки Евфрат в Сирии раньше времени. Этому поспособствовало заявление Штатов о том, что именно коалиция во главе с США оказывается внесла наиболее весомый вклад в победу над ИГИЛ.

«Москва хотела бы поставить точку под завершением активной операции против террористов. Например, на Конгрессе национального диалога Сирии, на котором будет объявлено не только о прекращении войны против террористов, но и о прекращении гражданской войны. Но американцы решили с помощью информационной кампании попытаться занять место в этой победе, как это у них исторически принято. Поэтому от российских представителей последовала критическая реакция на эти американские заявления», — пояснил Евгений Валяев.

Эксперт отметил, что после вмешательства России в конфликт по прошествии двух лет мы видим конкретные результаты — Сирия сохранила свою государственность, объявлена победа над террористами, близится окончание гражданской войны.

«Мы можем вспомнить и то, как американцы со своей коалицией устраивали провокации против войск Башара Асада. Мы видели, как вместо объединения усилий в борьбе с терроризмом, американцы осуществляли бомбардировки жилых кварталов сирийских городов, заигрывали с «умеренными террористами», препятствуя скорейшей победе над ИГИЛ. Также мы помним, как американцы постоянно оказывали давление на международные организации в попытке обвинить сирийское правительство в нарушении прав человека. Кроме того, важно, что военное присутствие США в Сирии незаконно — присутствие американцев не опирается на мандат СБ ООН, а легитимное правительство в Дамаске их тоже туда не приглашало. Москва в свою очередь продолжит ставить перед Вашингтоном вопрос о правомерности присутствия американских военных в Сирии», — добавил Евгений Валяев.

Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что именно американские интервенции в Сирию, Ливию и Ирак посеяли хаос и создали благоприятную среду для террористов и экстремистов. Сирийский кризис, заметил эксперт, стал закономерным итогом политики США на Ближнем Востоке.

Победа России

По словам Евгения Валяева, вклад России в эту победу на сегодняшний день не оспаривается никем, кроме американцев. Даже союзники США признают вклад России в победу над игиловцами. Например, глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что именно российское военное вмешательство в 2015 году пошагово изменило динамику гражданской войны в Сирии. Курды, будучи союзниками американцев в наземной операции против террористов, также признали, что именно Россия внесла наиболее ощутимый вклад в дело освобождения Сирии. Это признает и Турция, и даже Саудовская Аравия, и многие другие мировые игроки.

«Командующий ВКС России Сергей Суровикин — это тот человек, с которым в последнее время все чаще связывают успехи сирийской операции ВКС России. Суровикин сумел эффективно интегрировать в единую систему авиацию, средства ПВО, космическую составляющую ВС РФ и подразделения, работающие на земле. Начальник Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации Валерий Герасимов является организатором военной операции России в Сирии. По мнению ряда зарубежных военных специалистов, он считается создателем «доктрины Герасимова», которая легла в основу российской концепции войны нового поколения — речь о новом подходе к реализации концепции нетрадиционных боевых действий, связанным с современными российскими военно-теоретическими наработками в области ведения войн XXI векa, которая возникла в противовес западной идее гибридной войны», — рассказал Евгений Валяев.

По словам эксперта, министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу, занимая эту должность с 2012 года, произвел окончательный процесс обновления российских вооруженных сил, которые к 2015 году становятся второй по боевой мощи армией в мире. Мы стали свидетелями уникальных боевых операций, проводимыми российскими летчиками из размещенной в Сирии авиагруппы. Они наносили с воздуха удары по заданным целям, а моряки ВМФ России выполняли стрельбы крылатыми ракетами «Калибр» и успешно поражали все намеченные цели. Именно эти сложные операции засвидетельствовали тот факт, что российские вооруженные силы окончательно завершили свою модернизацию.

«Работа наших ведущих специалистов в военной сфере происходила под политическим прикрытием российского президента Владимира Путина, который на протяжении всей сирийской кампании оставался последовательным гарантом сирийской государственности во главе с Башаром Асадом. Если вспомнить заявления многих политиков и комментаторов двухлетней давности, то судьба Башара Асада была предрешена — никто не хотел иметь с ним дел, обсуждался раздел Сирии на фоне растущего «Исламского государства». Непоколебимость и последовательность всегда отличала внешнюю политику Владимира Путина — этот подход снова показал себя и привел Россию к победе в Сирии. Наступление на Алеппо, освобождение Пальмиры, бои за Дейр-эз-Зор — все эти и другие успешные кампании будут вписаны в историю боевой славы российской армии, которые стали знаковыми и стали основой для победы над терроризмом в Сирии», — добавил Евгений Валяев.

1 Организация запрещена на территории РФ.