КНДР не стремится к войне, но и не будет избегать ее — МИД Северной Кореи

Пхеньян, 7 декабря. Северная Корея не стремится к войне, но и не будет ее избегать, заявил представитель министерства иностранных дел КНДР.

Сообщение по своим каналам передало Центральное телеграфное агентство Кореи.

Дипломатическое ведомство КНДР отмечает, что на Корейском полуострове складывается «взрывоопасная обстановка», при которой никто не знает, когда вспыхнет война. Как заявили в МИД, из-за «воинственных заявлений из глоток военных фанатиков США», война является уже установившейся реальностью. При этом внешнеполитическое ведомство добавило, что это лишь «вопрос времени».

Также в КНДР подчеркнули, что если Вашингтон сомневается в возможностях ядерного оружия Пхеньяна и развяжет войну, то США «неизбежно придется расплатиться» за это.

Как писала Газета.ru, в Северной Корее заявили о неизбежности войны на полуострове.