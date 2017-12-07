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Путин — единственно правильная кандидатура: худрук «Александринки» о решении президента РФ
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    Путин — единственно правильная кандидатура: худрук «Александринки» о решении президента РФ

    8:54  7 Декабря 2017
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    Путин — единственно правильная кандидатура: худрук «Александринки» о решении президента РФ

    Москва, 07 декабря. Худрук Александринского театра Валерий Фокин, комментируя заявления Путина об участии в выборах, отметил, что «Путин — единственно правильная кандидатура».

    «Я полностью поддерживаю выдвижение Путина на пост президента России. Я другой кандидатуры не вижу. В это трудное время страну должен вести человек, который умеет держать баланс. Я убежден, что Путин — единственно правильная кандидатура на пост президента России, и я буду за него голосовать», — заявил Фокин РИА Новости.

    Напомним, что Владимир Путин заявил, что будет выдвигать свою кандидатуру на должность президента РФ на выборах в будущем году в ходе встречи с работниками ГАЗ в Нижнем Новгороде.

    Представители политических сил страны, а также другие претенденты на пост президента РФ отнеслись к решению Путина противоречиво, но признали его шансы на победу большими.

    Путин — единственно правильная кандидатура: худрук «Александринки» о решении президента РФ

    Ранее мнения по поводу высказали губернаторы Новосибирской, Сахалинской, Пензенской областей, Республики Марий Эл, бывший президент СССР, глава российского правительства и многие другие.

    Автор: Константин Терехов
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    #владимир путин #россия #выборы-2018
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