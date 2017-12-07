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Политика
Сирия: силы ИГИЛ захватили несколько деревень и подошли к границе провинции Идлиб
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    Сирия: силы ИГИЛ захватили несколько деревень и подошли к границе провинции Идлиб

    8:39  7 Декабря 2017
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    Сирия: силы ИГИЛ захватили несколько деревень и подошли к границе провинции Идлиб

    Дамаск, 7 декабря. Боевики запрещенной в России группировки «Исламское государство»1 накануне захватили у своего радикального противника  — террористической организации HTS («Хаят Тахрир аш-Шам», запрещена на территории РФ) несколько деревень на северо-востоке провинции Хама.

    Как пишет Al-Masdar News, силы ИГИЛ1 вплотную подошли к границе провинции Идлиб.

    Ранее сообщалось, что «Тахрир аш-Шам» теряет сторонников в Идлибе. Действующий в пригородах Идлиба батальон «Аль Сидик» объявил о выходе из состава «Хаят Тахрир аш-Шам». В HTS батальон вступил в феврале 2017 года, отколовшись от группировки «Ахрар аль-Шам».

    Сирия: силы ИГИЛ захватили несколько деревень и подошли к границе провинции Идлиб

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алия Садыкова
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    #сирия #хама #игил #идлиб
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