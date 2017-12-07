Путин — человек, пользующийся непререкаемым авторитетом: глава Марий Эл

Йошкар-Ола, 07 декабря. Путин — человек, пользующийся непререкаемым авторитетом: заявил глава Марий Эл Александр Евстифеев, комментируя решение президента России баллотироваться на высший государственный пост.

Как передает ИА МедиаПоток, комментарий руководителя республики был распространен накануне поздно вечером. В частности Евстифеев сказал, что «заявление Путина — одно из самых ожидаемых событий этого политического сезона».

«Владимир Владимирович на посту главы государства не просто объединил многонациональную страну, сделал ее единой. Он за эти годы стал действительно национальным лидером», — цитирует главу Марий Эл РИА Новости.

Напомним, Владимир Путин заявил о намерении участвовать в президентских выборах 2018 года в среду 06 декабря в Нижнем Новгороде, выступая на встрече с работниками завода ГАЗ.

«Отрадно, что именно в Приволжском федеральном округе, в древнем городе Нижний Новгород президент объявил о своем решении: здесь много веков назад российская власть зарождалась и становилась», — продолжил руководитель республики.

«Марий Эл — многонациональный регион, где в мире и согласии проживают более 50 национальностей. И для абсолютного большинства представителей каждой из них Владимир Путин — человек, пользующийся непререкаемым авторитетом, уважением и доверием», — резюмировал Александр Евстифеев.

Напомним, на выборах президента в 2018 году за действующего главу государства готовы отдать свой голос почти 70% молодежи. При этом три четверти респондентов назвали его идеальным президентом, а свое доверие Путину выразили около 50% принявших участие в опросе.