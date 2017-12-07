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Путин — человек, пользующийся непререкаемым авторитетом: глава Марий Эл
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    Путин — человек, пользующийся непререкаемым авторитетом: глава Марий Эл

    8:38  7 Декабря 2017
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    Путин — человек, пользующийся непререкаемым авторитетом: глава Марий Эл

    Йошкар-Ола, 07 декабря. Путин — человек, пользующийся непререкаемым авторитетом: заявил глава Марий Эл Александр Евстифеев, комментируя решение президента России баллотироваться на высший государственный пост.

    Как передает ИА МедиаПоток, комментарий руководителя республики был распространен накануне поздно вечером. В частности Евстифеев сказал, что «заявление Путина — одно из самых ожидаемых событий этого политического сезона».

    «Владимир Владимирович на посту главы государства не просто объединил многонациональную страну, сделал ее единой. Он за эти годы стал действительно национальным лидером», — цитирует главу Марий Эл РИА Новости.

    Напомним, Владимир Путин заявил о намерении участвовать в президентских выборах 2018 года в среду 06 декабря в Нижнем Новгороде, выступая на встрече с работниками завода ГАЗ.

    Путин — человек, пользующийся непререкаемым авторитетом: глава Марий Эл

    «Отрадно, что именно в Приволжском федеральном округе, в древнем городе Нижний Новгород президент объявил о своем решении: здесь много веков назад российская власть зарождалась и становилась», — продолжил руководитель республики.

    «Марий Эл — многонациональный регион, где в мире и согласии проживают более 50 национальностей. И для абсолютного большинства представителей каждой из них Владимир Путин — человек, пользующийся непререкаемым авторитетом, уважением и доверием», — резюмировал Александр Евстифеев.

    Путин — человек, пользующийся непререкаемым авторитетом: глава Марий Эл

    Напомним, на выборах президента в 2018 году за действующего главу государства готовы отдать свой голос почти 70% молодежи. При этом три четверти респондентов назвали его идеальным президентом, а свое доверие Путину выразили около 50% принявших участие в опросе.

    Автор: Константин Терехов
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    #владимир путин #россия #выборы-2018 #марий эл #йошкар-ола #александр евстифеев
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