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Астрономы нашли «необъяснимую» черную дыру на рекордном расстоянии от Солнца
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    Астрономы нашли «необъяснимую» черную дыру на рекордном расстоянии от Солнца

    8:57  7 Декабря 2017
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    Астрономы нашли «необъяснимую» черную дыру на рекордном расстоянии от Солнца

    Питтсбург, штат Пенсильвания, 7 декабря. Самая удаленная известная человеку черная дыра была обнаружена группой астрономов из Университета Карнеги — Меллон в созвездии Волопаса. Современные физические теории не в состоянии объяснить ее возникновения, поскольку ученые не понимают, как невероятно массивная дыра возникла еще на ранней стадии существования Вселенной.

    Научная группа во главе с Эдуардо Баньядосом обнаружила сверхъяркий квазар, не имеющий собственного названия и обозначенный кодом J1342+0928, который находится на расстоянии примерно в 13 млрд световых лет от Солнца, что означает, что он возник, когда нашей Вселенной было лишь около 690 млн лет. По оценкам ученых, в центре квазара, представляющего собой огромный диск раскаленного газа, находится сверхмассивная черная дыра, масса которой достигает 800 миллионов масс Солнца, сообщает «Политэксперт». Существующие физические теории не в состоянии объяснить появление столь массивного объекта на ранней стадии эволюции Вселенной.

    Астрономы нашли «необъяснимую» черную дыру на рекордном расстоянии от Солнца

    Как отмечает «ФедералПресс», исследование этого объекта может помочь ученым понять один из ключевых периодов в истории Вселенной — Эпоху повторной ионизации, когда во Вселенной появились первые источники света и других видов электромагнитного излучения и в ранее темной Вселенной появился свет.

    Автор: Валентин Меликов
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