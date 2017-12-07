Астрономы нашли «необъяснимую» черную дыру на рекордном расстоянии от Солнца

Питтсбург, штат Пенсильвания, 7 декабря. Самая удаленная известная человеку черная дыра была обнаружена группой астрономов из Университета Карнеги — Меллон в созвездии Волопаса. Современные физические теории не в состоянии объяснить ее возникновения, поскольку ученые не понимают, как невероятно массивная дыра возникла еще на ранней стадии существования Вселенной.

Научная группа во главе с Эдуардо Баньядосом обнаружила сверхъяркий квазар, не имеющий собственного названия и обозначенный кодом J1342+0928, который находится на расстоянии примерно в 13 млрд световых лет от Солнца, что означает, что он возник, когда нашей Вселенной было лишь около 690 млн лет. По оценкам ученых, в центре квазара, представляющего собой огромный диск раскаленного газа, находится сверхмассивная черная дыра, масса которой достигает 800 миллионов масс Солнца, сообщает «Политэксперт». Существующие физические теории не в состоянии объяснить появление столь массивного объекта на ранней стадии эволюции Вселенной.

Как отмечает «ФедералПресс», исследование этого объекта может помочь ученым понять один из ключевых периодов в истории Вселенной — Эпоху повторной ионизации, когда во Вселенной появились первые источники света и других видов электромагнитного излучения и в ранее темной Вселенной появился свет.