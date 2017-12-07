Открытый вопрос: США не уверены в участии своей сборной в ОИ-2018

Вашингтон, 7 декабря. Постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли «не уверена», что американская сборная должна участвовать на зимней Олимпиаде в Пхенчхане. Об этом передает телеканал Fox News.

Она подчеркнула, что данный вопрос «остается открытым».

Yesterday: Russia banned from 2018 Olympic Games.

Today: UN Ambassador Nikki Haley tells @CNN U.S. participation is "an open question."

That's.... not good.https://t.co/bzu3ccf3sw — Michael Socolow (@MichaelSocolow) December 7, 2017

«Я думаю, все будет зависеть о того, что будет происходить в КНДР. Мы должны внимательно следить за этим, ситуация меняется с каждым днем», — подчеркнула она.

Кроме того, она уточнила, что администрация президента США сделает все, чтобы удостовериться в защищенности американских атлетов.

Напомним, в прошлый вторник, 5 декабря, Международный олимпийский комитет отстранил сборную Россию от участия в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, однако допустил «чистых» российских спортсменов до участия под олимпийским флагом.