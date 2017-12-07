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Спорт
Открытый вопрос: США не уверены в участии своей сборной в ОИ-2018
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    Открытый вопрос: США не уверены в участии своей сборной в ОИ-2018

    8:34  7 Декабря 2017
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    Открытый вопрос: США не уверены в участии своей сборной в ОИ-2018

    Вашингтон, 7 декабря. Постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли «не уверена», что американская сборная должна участвовать на зимней Олимпиаде в Пхенчхане. Об этом передает телеканал Fox News. 

    Она подчеркнула, что данный вопрос «остается открытым».

    «Я думаю, все будет зависеть о того, что будет происходить в КНДР. Мы должны внимательно следить за этим, ситуация меняется с каждым днем», — подчеркнула она.

    Кроме того, она уточнила, что администрация президента США сделает все, чтобы удостовериться в защищенности американских атлетов.

    Открытый вопрос: США не уверены в участии своей сборной в ОИ-2018

    Напомним, в прошлый вторник, 5 декабря, Международный олимпийский комитет отстранил сборную Россию от участия в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, однако допустил «чистых» российских спортсменов до участия под олимпийским флагом.

    Автор: Дана Балан
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    #россия #сша #кндр #хейли #олимпиада-2018
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