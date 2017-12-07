Сеул «в шоке от решения» по сборной России: МОК зашел слишком далеко

Сеул, 7 декабря. Южная Корея, которая проведет зимние Олимпийские игры-2018, «в шоке от решения МОК по российским спортсменам». Об этом передает телеканал CNN.

Как отметил корреспондент CNN Пол Ньютон, Южная Корея не хочет, чтобы в спортивном мероприятии такого масштаба фигурировала политика.

«В деле уже присутствует много политики, нет необходимости об этом напоминать — особенно, учитывая напряженность ситуации на Корейском полуострове, в связи с запуском новых ракет Северной Кореей», — напомнил он.

По словам Ньютона, руководители местного организационного комитета выразили удивление по поводу решения МОК.

«Я не ожидал, что МОК зайдет слишком далеко. Мы планируем встретиться с президентом МОК и передать наше сообщение», — передает слова организаторов корреспондент.

Журналист отметил, что из-за вердикта МОК «ажиотаж вокруг Игр-2018 снизится», передает RT.

Кроме того, в Южной Корее есть проблемы с продажей билетов, поэтому необходима телевизионная аудитория. В Сеуле ожидают, каким будет следующий шаг Москвы, отметил журналист.

Ранее стало известно, в каком случае телеканалы России откажутся от трансляции ОИ-2018.