Сеул «в шоке от решения» по сборной России: МОК зашел слишком далеко
Сеул, 7 декабря. Южная Корея, которая проведет зимние Олимпийские игры-2018, «в шоке от решения МОК по российским спортсменам». Об этом передает телеканал CNN.
Как отметил корреспондент CNN Пол Ньютон, Южная Корея не хочет, чтобы в спортивном мероприятии такого масштаба фигурировала политика.
«В деле уже присутствует много политики, нет необходимости об этом напоминать — особенно, учитывая напряженность ситуации на Корейском полуострове, в связи с запуском новых ракет Северной Кореей», — напомнил он.
По словам Ньютона, руководители местного организационного комитета выразили удивление по поводу решения МОК.
«Я не ожидал, что МОК зайдет слишком далеко. Мы планируем встретиться с президентом МОК и передать наше сообщение», — передает слова организаторов корреспондент.
Журналист отметил, что из-за вердикта МОК «ажиотаж вокруг Игр-2018 снизится», передает RT.
Кроме того, в Южной Корее есть проблемы с продажей билетов, поэтому необходима телевизионная аудитория. В Сеуле ожидают, каким будет следующий шаг Москвы, отметил журналист.
Ранее стало известно, в каком случае телеканалы России откажутся от трансляции ОИ-2018.