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Сеул «в шоке от решения» по сборной России: МОК зашел слишком далеко
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    Сеул «в шоке от решения» по сборной России: МОК зашел слишком далеко

    8:52  7 Декабря 2017
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    Сеул «в шоке от решения» по сборной России: МОК зашел слишком далеко

    Сеул, 7 декабря. Южная Корея, которая проведет зимние Олимпийские игры-2018, «в шоке от решения МОК по российским спортсменам». Об этом передает телеканал CNN. 

    Как отметил корреспондент CNN Пол Ньютон, Южная Корея не хочет, чтобы в спортивном мероприятии такого масштаба фигурировала политика.

    «В деле уже присутствует много политики, нет необходимости об этом напоминать — особенно, учитывая напряженность ситуации на Корейском полуострове, в связи с запуском новых ракет Северной Кореей», — напомнил он. 

    Сеул «в шоке от решения» по сборной России: МОК зашел слишком далеко

    По словам Ньютона, руководители местного организационного комитета выразили удивление по поводу решения МОК.

    «Я не ожидал, что МОК зайдет слишком далеко. Мы планируем встретиться с президентом МОК и передать наше сообщение», — передает слова организаторов корреспондент.

    Журналист отметил, что из-за вердикта МОК «ажиотаж вокруг Игр-2018 снизится», передает RT.

    Сеул «в шоке от решения» по сборной России: МОК зашел слишком далеко

    Кроме того, в Южной Корее есть проблемы с продажей билетов, поэтому необходима телевизионная аудитория. В Сеуле ожидают, каким будет следующий шаг Москвы, отметил журналист. 

    Ранее стало известно, в каком случае телеканалы России откажутся от трансляции ОИ-2018.

    Автор: Дана Балан
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    #россия #кндр #мок #южная корея #олимпиада-2018 #сеул #корейский кризис
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