Сирия: базы РФ Хмеймим и Тартус будут работать после завершения военной операции

Москва, 7 декабря. Российские военные базы в Сирии после завершения операции не только продолжат функционировать, но и будут развиваться на долгосрочную перспективу, заявил руководитель комитета Госдумы РФ по обороне Владимир Шаманов.

По его словам базы Хмеймим и Тартус будут улучшать свои качества и возможности. При этом, по словам Шаманова, они будут развиваться на долгосрочную перспективу присутствия России в «этом далеко неспокойном регионе».

Как пишет «Интерфакс», сейчас в Сирийской Арабской Республике наступил период постконфликтного урегулирования. По его словам, он проходит со своими сложностями. Он добавил, что российскими военными накоплен большой опыт в первой и второй кампании на Кавказе, и они могут поделиться с сирийскими коллегами.

Также Шаманов рассказал о создании графика вывода «определенного количества» сил и средств из Сирии, который будет определяться Верховным главнокомандующим.