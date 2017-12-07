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Политика
Сирия: базы РФ Хмеймим и Тартус будут работать после завершения военной операции
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    Сирия: базы РФ Хмеймим и Тартус будут работать после завершения военной операции

    8:24  7 Декабря 2017
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    Сирия: базы РФ Хмеймим и Тартус будут работать после завершения военной операции

    Москва, 7 декабря. Российские военные базы в Сирии после завершения операции не только продолжат функционировать, но и будут развиваться на долгосрочную перспективу, заявил руководитель комитета Госдумы РФ по обороне Владимир Шаманов.

    По его словам базы Хмеймим и Тартус будут улучшать свои качества и возможности. При этом, по словам Шаманова, они будут развиваться на долгосрочную перспективу присутствия России в «этом далеко неспокойном регионе».

    Как пишет «Интерфакс», сейчас в Сирийской Арабской Республике наступил период постконфликтного урегулирования. По его словам, он проходит со своими сложностями. Он добавил, что российскими военными накоплен большой опыт в первой и второй кампании на Кавказе, и они могут поделиться с сирийскими коллегами.

    Также Шаманов рассказал о создании графика вывода «определенного количества» сил и средств из Сирии, который будет определяться Верховным главнокомандующим.

    Сирия: базы РФ Хмеймим и Тартус будут работать после завершения военной операции

    Автор: Алия Садыкова
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    #сирия #хмеймим #тартус
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