Глава Новосибирской области: Путин является безусловным национальным лидером

Новосибирск, 7 декабря. Своей работой действующий президент России Владимир Путин уже доказал, что является безусловным национальным лидером, считает врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников.

«Владимир Владимирович Путин своей деятельностью уже доказал, что является безусловным национальным лидером, который сплотил страну и народ вокруг себя, создал условия для поступательного развития российского государства», — сообщил он.

Как подчеркнул Травников, он ждал и надеялся, что Владимир Путин примет решение выдвинуть свою кандидатуру на пост президента РФ на выборах в 2018 году. Травников также выразил надежду, что Путин одержит победу на предстоящих выборах.

Напомним, в среду, 6 декабря, на встрече с работниками ГАЗ в Нижнем Новгороде Владимир Путин сообщил, что снова будет баллотироваться в президенты РФ.

Уже известно, что почти 70% молодежи готовы отдать свой голос за Путина на выборах. Ранее, как писали «Известия», россияне объяснили свою симпатию к Путину решительностью и спокойствием российского лидера, а также проводимым им внешнеполитическим курсом.