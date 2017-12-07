Украинские силовики за сутки 10 раз обстреляли территорию ЛНР

Луганск, 7 декабря. Украинские силовики за минувшие сутки 10 раз нарушили режим тишины в Луганской народной республике.

Как рассказали в пресс-службе Народной милиции ЛНР, за сутки киевские военные 10 раз открывали огонь по территории республики. Они применили различные виды вооружения. Среди них минометы калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометы, БМП, крупнокалиберные пулеметы, а также стрелковое оружие.

При этом украинские военные открывали огонь по разным населенным пунктам: Красный Яр, Красный Лиман, Калиново, Калиновка, Логвиново.

По предварительной информации, жертв, пострадавших и разрушений нет.

Как писала Газета.ru ранее, жилой дом загорелся в пригороде Луганска из-за обстрела ВСУ.