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Новороссия
Украинские силовики за сутки 10 раз обстреляли территорию ЛНР
Новороссия
Украинские силовики за сутки 10 раз обстреляли территорию ЛНР
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    Украинские силовики за сутки 10 раз обстреляли территорию ЛНР

    8:10  7 Декабря 2017
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    Украинские силовики за сутки 10 раз обстреляли территорию ЛНР

    Луганск, 7 декабря. Украинские силовики за минувшие сутки 10 раз нарушили режим тишины в Луганской народной республике.

    Как рассказали в пресс-службе Народной милиции ЛНР, за сутки киевские военные 10 раз открывали огонь по территории республики. Они применили различные виды вооружения. Среди них минометы калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометы, БМП, крупнокалиберные пулеметы, а также стрелковое оружие.

    При этом украинские военные открывали огонь по разным населенным пунктам: Красный Яр, Красный Лиман, Калиново, Калиновка, Логвиново.

    По предварительной информации, жертв, пострадавших и разрушений нет.

    Как писала Газета.ru ранее, жилой дом загорелся в пригороде Луганска из-за обстрела ВСУ.

    Украинские силовики за сутки 10 раз обстреляли территорию ЛНР

    Автор: Алия Садыкова
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    #лнр #украинские силовики
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