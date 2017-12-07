США призвали Израиль сдерживать реакцию на решение Трампа признать Иерусалим столицей

Вашингтон, 7 декабря. Госдепартамент США направил властям Израиля обращение с просьбой более сдержанно высказывать свою официальную реакцию на признание американским президентом Дональдом Трампом Иерусалима столицей.

«В то время как мы признаем, что вы публично будете приветствовать эту новость, мы просим вас быть более сдержанными в вашей официальной реакции», — говорится в обращении.

В документе также отмечается, что США в настоящее время анализируют потенциальную угрозу для американцев в связи с таким решением. В частности, американские дипломаты ожидают сопротивление Ближнего Востока, пишет «Газета.ру» со ссылкой на Reuters.

Напомним, 6 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон признает Иерусалим столицей Израиля. Ранее политолог Вячеслав Матузов объяснил газете «Известия», к каким последствиям может привести данное решение и перенос американского посольства из Тель-Авива.