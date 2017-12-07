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Ученые заявили, что на огромной копии Земли в созвездии Льва может быть жизнь
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    Ученые заявили, что на огромной копии Земли в созвездии Льва может быть жизнь

    8:31  7 Декабря 2017
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    Ученые заявили, что на огромной копии Земли в созвездии Льва может быть жизнь

    Монреаль, 7 декабря. Канадские ученые, используя данные, полученные европейским телескопом ESO, обнаружили около звезды K2–18 две экзопланеты, одна из которых, по мнению астрономов, может представлять собой увеличенную копию Земли — планета K2–18b находится в пределах обитаемой зоны на орбите вокруг красного карлика, а соответственно, на ней может быть жидкая вода и даже жизнь. 

    Обнаруженные планеты находятся на расстоянии в 111 световых лет от Земли в созвездии Льва. Как отмечает «Инфореактор», экзопланета K2–18b была открыта с помощью метода измерения угловой скорости звезды, а ее плотность указывает на то, что она представляет собой не газовый гигант, а землеподобное тело. Новые данные об этой и многих других экзопланетах ученые надеются получить после того, как будет запущен орбитальный телескоп имени Джеймса Вебба, который сможет обеспечить беспрецедентную ранее четкость изображения иных миров благодаря своему огромному зеркалу, площадь собирающей поверхности которого в 5,5 раз больше, чем у космического телескопа «Хаббл».

    Телеканал «Подмосковье 360°» отмечает, что по современным представлениям нахождение планеты в «зоне обитаемости» может означать наличие на ней жидкой воды — а возможно, и жизни. Как отмечают ученые, K2–18b может представлять собой покрытый льдом мир с тонкой газовой атмосферой.

    Ученые заявили, что на огромной копии Земли в созвездии Льва может быть жизнь

    Автор: Валентин Меликов
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