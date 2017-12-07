Самую дорогую картину Леонардо да Винчи выставят в филиале Лувра в Абу-Даби

Абу-Даби, 7 декабря. Картину итальянского художника Леонардо да Винчи «Спаситель мира» покажут посетителям филиала Лувра в столице ОАЭ. Об этом пишет американское издание The New York Times.

The little-known Saudi prince is from a remote branch of the royal family, with no history as a major art collector https://t.co/VA7eIzLJdA — The New York Times (@nytimes) December 6, 2017

Отмечается, что изображение Христа, которое накануне ушло с молотка на нью-йорском аукционе за рекордные 450 миллионов долларов, является одной из последних работ известного маэстро.

Напомним, имя новоиспеченного покупателя картины, которая длительное время считалась утраченной, представители аукционного дома Christie's не называют.

Впрочем, по информации газеты, картину купил саудовский принц Бадер бин Абдулла бин Мохаммед бин Фархан аль-Сауд.