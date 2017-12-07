Руководство WADA может попасть под санкции России

Москва, 07 декабря. Руководство Всемирного антидопингового агентства (WADA) может попасть под санкции Российской Федерации.

Как сообщают «Известия», вопрос на эту тему будет рассмотрен в Совете Федерации ФС РФ уже во вторник 12 декабря. Планируется, что в работе заседания, кроме парламентариев, примут участие спортсмены и дипломаты.

Глава временной комиссии верхней палаты российского парламента по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов заявил изданию, что решение о том, что будет рассматриваться этот вопрос, было принято достаточно давно.

«Люди, которые подталкивали к этому решению, не имеют никакого отношения к спорту. Мы должны вывести их на божий свет и наглядно показать, что это решение не про спорт», — заявил сенатор.

Кроме прочего Андрей Климов подчеркнул, что членами Всемирного антидопингового агентства в большинстве своем являются государства, состоящие в Североатлантическом альянсе.