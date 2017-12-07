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Общество
Руководство WADA может попасть под санкции России
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    Руководство WADA может попасть под санкции России

    7:50  7 Декабря 2017
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    Руководство WADA может попасть под санкции России

    Москва, 07 декабря. Руководство Всемирного антидопингового агентства (WADA) может попасть под санкции Российской Федерации.

    Как сообщают «Известия», вопрос на эту тему будет рассмотрен в Совете Федерации ФС РФ уже во вторник 12 декабря. Планируется, что в работе заседания, кроме парламентариев, примут участие спортсмены и дипломаты.

    Глава временной комиссии верхней палаты российского парламента по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов заявил изданию, что решение о том, что будет рассматриваться этот вопрос, было принято достаточно давно.

    «Люди, которые подталкивали к этому решению, не имеют никакого отношения к спорту. Мы должны вывести их на божий свет и наглядно показать, что это решение не про спорт», — заявил сенатор.

    Руководство WADA может попасть под санкции России

    Кроме прочего Андрей Климов подчеркнул, что членами Всемирного антидопингового агентства в большинстве своем являются государства, состоящие в Североатлантическом альянсе.

    «Вчера от их действий пострадали наши дипломаты и СМИ-иноагенты, а сегодня — олимпийцы. Все это разные площадки, которые используются странами НАТО для того, чтобы отбросить Россию назад», — резюмировал парламентарий.

    Автор: Константин Терехов
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