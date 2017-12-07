Губернатор Сахалина: Путин дал людям стабильность и уверенность в завтрашнем дне

Южно-Сахалинск, 7 декабря. Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко прокомментировал решение Владимира Путина баллотироваться в президенты на выборах 2018 года.

Как отметил руководитель, Путин дал россиянам стабильность и уверенность в завтрашнем дне.

Он назвал известие о выдвижении кандидатуры Путина на выборах хорошей новостью. По его словам, до сих пор среди кандидатов на пост главы государства не было явного лидера. Это, по мнению Кожемяко, вызывало опасения у населения.

Как пишет РИА Новости, Кожемяко напомнил, что резкая смена политического курса может привести к негативным последствиям, как в 1990-е годы, когда миллионы людей оказались брошенными, экономика пришла в упадок и процветала преступность.

Как ранее писала Газета.ru, накануне президент РФ Владимир Путин заявил о намерении баллотироваться на выборах в 2018 году.