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Губернатор Сахалина: Путин дал людям стабильность и уверенность в завтрашнем дне
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    Губернатор Сахалина: Путин дал людям стабильность и уверенность в завтрашнем дне

    7:49  7 Декабря 2017
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    Губернатор Сахалина: Путин дал людям стабильность и уверенность в завтрашнем дне

    Южно-Сахалинск, 7 декабря. Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко прокомментировал решение Владимира Путина баллотироваться в президенты на выборах 2018 года.

    Как отметил руководитель, Путин дал россиянам стабильность и уверенность в завтрашнем дне.

    Он назвал известие о выдвижении кандидатуры Путина на выборах хорошей новостью. По его словам, до сих пор среди кандидатов на пост главы государства не было явного лидера. Это, по мнению Кожемяко, вызывало опасения у населения.

    Как пишет РИА Новости, Кожемяко напомнил, что резкая смена политического курса может привести к негативным последствиям, как в 1990-е годы, когда миллионы людей оказались брошенными, экономика пришла в упадок и процветала преступность.

    Как ранее писала Газета.ru, накануне президент РФ Владимир Путин заявил о намерении баллотироваться на выборах в 2018 году. 

    Губернатор Сахалина: Путин дал людям стабильность и уверенность в завтрашнем дне

    Автор: Алия Садыкова
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    #выборы #путин #кожемяко
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