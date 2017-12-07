Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Китае
Пекин, 7 декабря. Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая. Об этом в четверг передает Китайский сейсмологический центр.
По имеющимся данным, подземные толчки наблюдались в 07.29 (02.28 по московскому времени) по местному времени в уезде Каргилик, который расположен в округе Кашгар.
#BREAKING: M-5.2 #earthquake hits Yecheng County, Kashgar in NW China’s Xinjiang Uygur Autonomous Region, according to CENC. No immediate reports of casualties or damage. pic.twitter.com/TeNpXQd6PA— People's Daily,China (@PDChina) December 7, 2017
Также известно, что очаг землетрясения залегал на глубине 8,7 километра.
В настоящее время информация о человеческих жертвах и разрушениях уточняется.
Ранее стало известно, что Иран и Ирак сильно пострадали в землетрясении 2017 года.