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Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Китае
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    Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Китае

    7:52  7 Декабря 2017
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    Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Китае

    Пекин, 7 декабря. Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая. Об этом в четверг передает Китайский сейсмологический центр.

    По имеющимся данным, подземные толчки наблюдались в 07.29 (02.28 по московскому времени) по местному времени в уезде Каргилик, который расположен в округе Кашгар.

    Также известно, что очаг землетрясения залегал на глубине 8,7 километра.

    В настоящее время информация о человеческих жертвах и разрушениях уточняется. 

    Ранее стало известно, что Иран и Ирак сильно пострадали в землетрясении 2017 года. 

    Автор: Дана Балан
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    #китай #землетрясения
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