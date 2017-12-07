«Яндекс» опроверг заявления ФАС о ручном вмешательстве в выдачу поиска

Москва, 7 декабря. В компании «Яндекс» решительно отвергли возможность ручного вмешательства сотрудников компании в результаты выдачи в поисковой системе. Как подчеркнули в российской компании, любое ручное вмешательство лишь ухудшило бы качество выдаваемой в поиске информации.

«Результаты поиска формируются путем применения сложных математических алгоритмов и машинного обучения, — подчеркнули в пресс-службе «Яндекса». — Мы исключаем ручное вмешательство в поисковую выдачу и работаем над улучшением алгоритмов».

По словам представителей компании, политика «Яндекса» состоит в том, что алгоритмы действуют одинаково по отношению ко всем сайтам, зарегистрированным в поисковой выдаче, сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее о возможности ручного управления результатами поиска российского «Яндекс» и западного Google заявили в Федеральной антимонопольной службе. При этом в ФАС отметили, что не выявили в алгоритмах работы поисковиков прямых нарушений антимонопольного законодательства.

Вопрос об управлении поиском далеко не случаен — напомним, как сообщало RT, летом Европейская комиссия назначила Google рекордный штраф в 2,4 млрд евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке поисковых систем — коммерческие партнеры корпорации неизменно оказывались в верхних строчках поиска.