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Технологии
«Яндекс» опроверг заявления ФАС о ручном вмешательстве в выдачу поиска
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    «Яндекс» опроверг заявления ФАС о ручном вмешательстве в выдачу поиска

    7:59  7 Декабря 2017
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    «Яндекс» опроверг заявления ФАС о ручном вмешательстве в выдачу поиска

    Москва, 7 декабря. В компании «Яндекс» решительно отвергли возможность ручного вмешательства сотрудников компании в результаты выдачи в поисковой системе. Как подчеркнули в российской компании, любое ручное вмешательство лишь ухудшило бы качество выдаваемой в поиске информации.

    «Результаты поиска формируются путем применения сложных математических алгоритмов и машинного обучения, — подчеркнули в пресс-службе «Яндекса». — Мы исключаем ручное вмешательство в поисковую выдачу и работаем над улучшением алгоритмов».

    По словам представителей компании, политика «Яндекса» состоит в том, что алгоритмы действуют одинаково по отношению ко всем сайтам, зарегистрированным в поисковой выдаче, сообщает РИА Новости.

    «Яндекс» опроверг заявления ФАС о ручном вмешательстве в выдачу поиска

    Напомним, ранее о возможности ручного управления результатами поиска российского «Яндекс» и западного Google заявили в Федеральной антимонопольной службе. При этом в ФАС отметили, что не выявили в алгоритмах работы поисковиков прямых нарушений антимонопольного законодательства.

    Вопрос об управлении поиском далеко не случаен — напомним, как сообщало RT, летом Европейская комиссия назначила Google рекордный штраф в 2,4 млрд евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке поисковых систем — коммерческие партнеры корпорации неизменно оказывались в верхних строчках поиска.

    Автор: Валентин Меликов
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