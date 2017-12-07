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Экономика
Курс биткоина превысил отметку в 13 тыс. долларов
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    Курс биткоина превысил отметку в 13 тыс. долларов

    7:40  7 Декабря 2017
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    Курс биткоина превысил отметку в 13 тыс. долларов

    Москва, 7 декабря. Криптовалюта биткоин в ходе торгов превысила отметку в 13 тысяч долларов. На бирже OKCoin биткоин торговался в районе 13,047 тысячи долларов.

    Отмечается, что при этом курс подскочил на 10,5%. Сейчас единица криптовалюты стоит 13,081 тысячи долларов.

    Как писала Газета.ru, 5 декабря курс биткоина в ходе торгов превысил отметку в 12 тысяч долларов. 

    Ранее сообщалось, что курс биткоина обновил исторический максимум при капитализации более 200 миллиардов долларов.

    Курс биткоина превысил отметку в 13 тыс. долларов

    Автор: Алия Садыкова
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    #биткоин
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