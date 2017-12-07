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Общество
Почти 70% молодежи готовы проголосовать за Путина
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    Почти 70% молодежи готовы проголосовать за Путина

    8:00  7 Декабря 2017
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    Почти 70% молодежи готовы проголосовать за Путина

    Москва, 7 декабря. На выборах президента в 2018 году за действующего главу государства Владимира Путина готовы отдать свой голос почти 70% молодежи.

    При этом 75% назвали его идеальным президентом, а свое доверие Путину выразили около 50% респондентов, участвовавших в исследовании Центра социологии студенчества, пишет РИА Новости.

    Согласно опросу, молодежь ожидала, что Путин будет участвовать в выборах президента РФ в 2018 году в качестве кандидата. В этом были уверены 60% участников опроса. 67% респондентов также отвечали, что готовы отдать за Владимира Путина свой голос.

    Кроме того, более трети молодых людей сообщили, что действующий президент – единственный, кому они доверяют этот пост.

    Почти 70% молодежи готовы проголосовать за Путина

    Исследование также собирало мнение молодежи об идеальном кандидате в президенты. Как выяснилось, таковым для молодых граждан является общественный деятель или глава политической партии. Он должен обладать такими качествами, как честность и ответственность, а также справедливость. 57% опрошенных убеждены, что во главе России должен стоять мудрый политик, «отец нации».

    Напомним, как сообщала «Газета.ру», накануне в ходе встречи с работниками завода ГАЗ в Нижнем Новгороде Владимир Путин объявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост президента РФ на выборах в 2018 году.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #выборы-2018
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