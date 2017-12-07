BMW планирует в течение семи лет вывести на рынок 25 новых моделей

Берлин, 07 декабря. Немецкий автоконцерн BMW объявил о планах к 2025 году вывести на рынок как минимум 25 новых моделей.

Как сообщает специализированное издание «Авторевю», германский автопроизводитель в течение ближайших семи лет представит широкой публике 12 электромобилей и 13 гибридов.

Первая новинка уже рассекречена — это обновленный спорткар BMW i8 с увеличенной тяговой батареей и его открытая версия. Также в скором будущем появится еще две модели — гибрид и полностью электрическая версия хэтчбека Mini.

Кроме того, известно, что в 2020 году BMW представит электрическую модификацию кроссовера X3, а в 2021 году — электрокар нового поколения под предполагаемым названием iNext.

Все модели немецкого автоконцерна, которые планируют выпускать после 2021 года, смогут оснащаться как двигателями внутреннего сгорания, так и гибридными и электрическими силовыми установками.