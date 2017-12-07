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Политика
Аббас: Решение Трампа по Иерусалиму — это выход США из мирного процесса
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    Аббас: Решение Трампа по Иерусалиму — это выход США из мирного процесса

    7:30  7 Декабря 2017
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    Аббас: Решение Трампа по Иерусалиму — это выход США из мирного процесса

    Вашингтон, 7 декабря. Решение американского президента Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля означает выход США из процесса мирного урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, заявил глава Палестины Махмуд Аббас.

    Как пишут западные СМИ, он прокомментировал решение американского руководства и назвал это «официальным выходом Вашингтона из мирного процесса».

    Как ранее писала Газета.ru, Трамп накануне объявил о признании США Иерусалима столицей Израиля.

    Аббас: Решение Трампа по Иерусалиму — это выход США из мирного процесса

    Автор: Алия Садыкова
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    #трамп #аббас
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