Аббас: Решение Трампа по Иерусалиму — это выход США из мирного процесса

Вашингтон, 7 декабря. Решение американского президента Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля означает выход США из процесса мирного урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, заявил глава Палестины Махмуд Аббас.

Как пишут западные СМИ, он прокомментировал решение американского руководства и назвал это «официальным выходом Вашингтона из мирного процесса».

Как ранее писала Газета.ru, Трамп накануне объявил о признании США Иерусалима столицей Израиля.