Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новороссия
Украинские силовики за сутки 10 раз обстреляли территорию ЛНР
Спорт
Юристы не видят способа оспорить решение МОК по сборной РФ в CAS
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Юристы не видят способа оспорить решение МОК по сборной РФ в CAS

    7:38  7 Декабря 2017
    52

    Юристы не видят способа оспорить решение МОК по сборной РФ в CAS

    Москва, 7 декабря. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) кроме отстранения российских атлетов на ОИ-2018 в Республике Корея ввел ряд жестких ограничений против Олимпийского комитета России (ОКР) и ряда спортивных функционеров. 

    Кроме того, согласно решению исполкома МОК, российская сторона обязана будет выплатить организации компенсацию в размере 15 млн долларов. В эту сумму включены расходы, понесенные в рамках так называемого расследования, а также вклад в создание независимой организации по допинг-тестированию. 

    Юристы не видят способа оспорить решение МОК по сборной РФ в CAS

    По словам спортивного адвоката Артема Пацева, «способа оспорить данный вердикт в Спортивном арбитражном суде в Лозанне нет», пишут «Известия»

    «Это не штраф, не санкции, а добровольный взнос. Можно, конечно, отказаться это делать. Но тогда шансы снять дисквалификацию с ОКР будут равны нулю», — считает юрист. 

    Ранее стало известно, что президент МОК Томас Бах принял к сведению заявление лидера России Владимира Путина о выступлении атлетов РФ на Играх-2018. 

    Владимир Путин. Биография

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #мок #томас бах #ои-2018 #олимпиада-2018
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть