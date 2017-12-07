Юристы не видят способа оспорить решение МОК по сборной РФ в CAS

Москва, 7 декабря. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) кроме отстранения российских атлетов на ОИ-2018 в Республике Корея ввел ряд жестких ограничений против Олимпийского комитета России (ОКР) и ряда спортивных функционеров.

Кроме того, согласно решению исполкома МОК, российская сторона обязана будет выплатить организации компенсацию в размере 15 млн долларов. В эту сумму включены расходы, понесенные в рамках так называемого расследования, а также вклад в создание независимой организации по допинг-тестированию.

По словам спортивного адвоката Артема Пацева, «способа оспорить данный вердикт в Спортивном арбитражном суде в Лозанне нет», пишут «Известия».

«Это не штраф, не санкции, а добровольный взнос. Можно, конечно, отказаться это делать. Но тогда шансы снять дисквалификацию с ОКР будут равны нулю», — считает юрист.

Ранее стало известно, что президент МОК Томас Бах принял к сведению заявление лидера России Владимира Путина о выступлении атлетов РФ на Играх-2018.

Владимир Путин. Биография