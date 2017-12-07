Экс-менеджер Volkswagen приговорен к семи годам тюрьмы по «дизельгейту»

Вашингтон, 7 декабря. Экс-менеджер американского подразделения Volkswagen Оливер Шмидт приговорен в Соединенных Штатах Америки к семи годам лишения свободы и штрафу в размере 400 тысяч долларов.

Как пишет The New York Times, ему вынесли приговор по делу о причастности к фальсификации данных о выбросах автомобилями выхлопных газов.

Отмечается, что судебные слушания состоялись накануне. Шмидт при этом полностью признал свою вину.

Как пишет Газета.ru, согласно заявлению стороны обвинения, бывший менеджер лично предоставлял ложные сведения о причинах высокого уровня выбросов выхлопных газов дизельными автомобилями Volkswagen.