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Общество
Экс-менеджер Volkswagen приговорен к семи годам тюрьмы по «дизельгейту»
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    Экс-менеджер Volkswagen приговорен к семи годам тюрьмы по «дизельгейту»

    7:22  7 Декабря 2017
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    Экс-менеджер Volkswagen приговорен к семи годам тюрьмы по «дизельгейту»Вашингтон, 7 декабря. Экс-менеджер американского подразделения Volkswagen Оливер Шмидт приговорен в Соединенных Штатах Америки к семи годам лишения свободы и штрафу в размере 400 тысяч долларов.

    Как пишет The New York Times, ему вынесли приговор по делу о причастности к фальсификации данных о выбросах автомобилями выхлопных газов.

    Отмечается, что судебные слушания состоялись накануне. Шмидт при этом полностью признал свою вину.

    Как пишет Газета.ru, согласно заявлению стороны обвинения, бывший менеджер лично предоставлял ложные сведения о причинах высокого уровня выбросов выхлопных газов дизельными автомобилями Volkswagen.

    Автор: Алия Садыкова
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    #volkswagen
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