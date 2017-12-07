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Приехавшая на вызов в Стокгольме российская скорая удивила Сеть
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    Приехавшая на вызов в Стокгольме российская скорая удивила Сеть

    7:20  7 Декабря 2017
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    Приехавшая на вызов в Стокгольме российская скорая удивила Сеть

    Москва, 7 декабря. Российская скорая помощь приехала на вызов к пациенту в Стокгольме, рассказали в социальных сетях очевидцы.

    Фотографию автомобиля скорой помощи с российским номерным знаком и надписью «Реанимация» на русском языке разместил на своей странице Twitter во вторник пользователь по имени Монс Юнассон. В подписи к снимку Юнассон поинтересовался, как российская скорая оказалась в Стокгольме.

    Его удивление разделили и другие пользователи Сети. В комментариях под постом развернулась широкая дискуссия. Интернет-пользователи предположили, что, вероятно, скорая принадлежит российскому посольству в Стокгольме.

    Как отметил Damiano, дипломатические ведомства обычно располагают собственными силами скорой помощи. Такой же точки зрения придерживается и Mikael Skillit, который сообщил, что карета скорой помощи также может принадлежать сотрудникам российского посольства.

    Также пользователи предположили, что российские медики могли прибыть для оказания помощи одному из сотрудников российского представительства.

    «Шведская скорая оказалась менее оперативной», — иронично отметил один из комментаторов.

    Как сообщили местные СМИ, на снимок обратили внимание и представители шведских правоохранительных органов, однако пока выяснить обстоятельства, по которым российская скорая оказалась в Стокгольме, им не удалось.

    Автор: Алексей Громов
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    #соцсети #скорая #стокгольм
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