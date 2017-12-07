Микроавтобус с пассажирами столкнулся с легковушкой в Кемеровской области

Кемерово, 7 декабря. Десять человек пострадали в серьезном ДТП в Кемеровской области: пассажирский микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем в районе населенного пункта Тебеньки.

Как сообщает ГУ МЧС по Кемеровской области, в салоне микроавтобуса находились 14 человек. В легковом автомобиле был только водитель. По данным МЧС, столкновение произошло в четверг в 8.45 по местному времени (4.45 по московскому).