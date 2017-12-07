Микроавтобус с пассажирами столкнулся с легковушкой в Кемеровской области
Кемерово, 7 декабря. Десять человек пострадали в серьезном ДТП в Кемеровской области: пассажирский микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем в районе населенного пункта Тебеньки.
Как сообщает ГУ МЧС по Кемеровской области, в салоне микроавтобуса находились 14 человек. В легковом автомобиле был только водитель. По данным МЧС, столкновение произошло в четверг в 8.45 по местному времени (4.45 по московскому).
«На место оперативно выдвинулись спасатели кемеровского пожарно-спасательного гарнизона. Всего от МЧС России к ликвидации последствий ДТП привлечены 40 человек и 7 единиц техники», — сообщает региональное управление МЧС.
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