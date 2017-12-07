Сирия: Китай поощряет участие своих компаний в восстановлении САР

Пекин, 7 декабря. Китай поощряет участие своих компаний в послевоенном восстановлении Сирии. Об этом рассказал официальный представитель Минкоммерции КНР Гао Фэн.

По его словам, Пекин поддерживает укрепление торгово-экономического сотрудничества с сирийскими компаниями.

Как добавил Гао Фэн, в августе текущего года более 20 компаний участвовали в Международной Дамасской ярмарке. Это, по его словам, показатель большой заинтересованности компаний к сирийскому рынку.

Представитель Минкоммерции также добавил, что руководство страны поощряет дальнейшее укрепление сотрудничества, а также участие компаний в восстановлении Сирии при условии обеспечении безопасности.

Как ранее писала Газета.ru, премьер-министр Сирии Имад Хамис провел в среду рабочее совещание, посвященное стратегическим основам промышленного сектора.