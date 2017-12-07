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Политика
Сирия: Китай поощряет участие своих компаний в восстановлении САР
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    Сирия: Китай поощряет участие своих компаний в восстановлении САР

    7:14  7 Декабря 2017
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    Сирия: Китай поощряет участие своих компаний в восстановлении САР

    Пекин, 7 декабря. Китай поощряет участие своих компаний в послевоенном восстановлении Сирии. Об этом рассказал официальный представитель Минкоммерции КНР Гао Фэн.

    По его словам, Пекин поддерживает укрепление торгово-экономического сотрудничества с сирийскими компаниями.

    Как добавил Гао Фэн, в августе текущего года более 20 компаний участвовали в Международной Дамасской ярмарке. Это, по его словам, показатель большой заинтересованности компаний к сирийскому рынку.

    Представитель Минкоммерции также добавил, что руководство страны поощряет дальнейшее укрепление сотрудничества, а также участие компаний в восстановлении Сирии при условии обеспечении безопасности.

    Как ранее писала Газета.ru, премьер-министр Сирии Имад Хамис провел в среду рабочее совещание, посвященное стратегическим основам промышленного сектора.

    Сирия: Китай поощряет участие своих компаний в восстановлении САР

    Автор: Алия Садыкова
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    #сирия #китай
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