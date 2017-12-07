Названы российские регионы с самыми низкими зарплатами

Москва, 7 декабря. Сотрудники аналитической компании «РИА Рейтинг» составили рейтинг российских регионов с самыми низкими и самыми высокими заработными платами.

Как стало известно, самые большие зарплаты получают жители Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), Чукотки и российской столицы. А вот самые низкие зарплаты приходятся на Дагестан и Карачаево-Черкесию.

При составлении списка эксперты брали во внимание процентное соотношение жителей регионов с заработными платами более 100 и менее 10 тыс. рублей ежемесячно, средне взвешенную заработную плату, а также коэффициент Джини, пишет «Ньюинформ».

В общей сложности по стране лишь 4,1% граждан РФ получают зарплату более 100 тысяч каждый месяц. В ЯНАО эта отметка равна 24%, в столице — на семь процентов меньше.

Ранее специалисты оценили перспективы роста зарплат в Воронеже.