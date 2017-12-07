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Экономика
Названы российские регионы с самыми низкими зарплатами
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    Названы российские регионы с самыми низкими зарплатами

    7:22  7 Декабря 2017
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    Названы российские регионы с самыми низкими зарплатами

    Москва, 7 декабря. Сотрудники аналитической компании «РИА Рейтинг» составили рейтинг российских регионов с самыми низкими и самыми высокими заработными платами.

    Как стало известно, самые большие зарплаты получают жители Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), Чукотки и российской столицы. А вот самые низкие зарплаты приходятся на Дагестан и Карачаево-Черкесию. 

    Названы российские регионы с самыми низкими зарплатами

    При составлении списка эксперты брали во внимание процентное соотношение жителей регионов с заработными платами более 100 и менее 10 тыс. рублей ежемесячно, средне взвешенную заработную плату, а также коэффициент Джини, пишет «Ньюинформ»

    В общей сложности по стране лишь 4,1% граждан РФ получают зарплату более 100 тысяч каждый месяц. В ЯНАО эта отметка равна 24%, в столице — на семь процентов меньше. 

    Ранее специалисты оценили перспективы роста зарплат в Воронеже. 

    Автор: Дана Балан
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    #москва #дагестан #янао #зарплаты
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