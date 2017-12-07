Глава МВФ призвала Киев обеспечить независимость антикоррупционных структур

Брюссель, 07 декабря. Обеспечить независимость структур, борющихся с коррупцией, призвала киевские власти глава МВФ.

Как сообщают «Известия», заявления Кристин Лагард высказаны на фоне обеспокоенности руководителем Международного валютного фонда происходящими на Украине событиями.

«Мы глубоко обеспокоены недавними событиями на Украине, которые могут свернуть прогресс, достигнутый в создании структур, призванных бороться с коррупцией на самом высоком уровне», — цитирует главу МВФ РИА Новости.

При этом поясняется, что структуры, о которых идет речь — Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура, которым надо обеспечить независимость.

Как добавила Кристин Лагард, «необходимым шагом для вынесения решения по коррупционным делам» требуется желание властей «быстро продвигаться к принятию закона о независимом антикоррупционном суде».

