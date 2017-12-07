«Разберемся с каждым отдельно»: Соловьев рассказал, кто виноват в решении МОК

Москва, 7 декабря. Известный ведущий Владимир Соловьев жестко прокомментировал итоги работы спортивного руководства страны во время разгара «допингового скандала».

Ведущий радиопередачи «Полный контакт» на «Вести ФМ» Владимир Соловьев в эфире программы проанализировал результат работы спортивного руководства страны во время разгара с WADA скандала о применении допинга.

Он назвал отстранение сборной РФ от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года «потерей позиций РФ в международных организациях».

Он также обвинил спортивное руководство в бездействии, которое позволило довести скандал до такого итога. Он также подчеркнул, что причина такого решения Международного олимпийского комитета кроется в «методе защиты, выбранной командой условного Мутко».

Он также рекомендовал «всем, кто принимал участие в выработке методов защиты спортсменов и нашего спорта» написать заявление об уходе со своих постов. Также он призвал разбираться с каждым отдельно.