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Спорт
«Разберемся с каждым отдельно»: Соловьев рассказал, кто виноват в решении МОК
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    «Разберемся с каждым отдельно»: Соловьев рассказал, кто виноват в решении МОК

    7:04  7 Декабря 2017
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    «Разберемся с каждым отдельно»: Соловьев рассказал, кто виноват в решении МОК

    Москва, 7 декабря. Известный ведущий Владимир Соловьев жестко прокомментировал итоги работы спортивного руководства страны во время разгара «допингового скандала».

    Ведущий радиопередачи «Полный контакт» на «Вести ФМ» Владимир Соловьев в эфире программы проанализировал результат работы спортивного руководства страны во время разгара с WADA скандала о применении допинга.

    Он назвал отстранение сборной РФ от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года «потерей позиций РФ в международных организациях».

    Он также обвинил спортивное руководство в бездействии, которое позволило довести скандал до такого итога. Он также подчеркнул, что причина такого решения Международного олимпийского комитета кроется в «методе защиты, выбранной командой условного Мутко».

    Он также рекомендовал «всем, кто принимал участие в выработке методов защиты спортсменов и нашего спорта» написать заявление об уходе со своих постов. Также он призвал разбираться с каждым отдельно. 

    «Разберемся с каждым отдельно»: Соловьев рассказал, кто виноват в решении МОК

    Автор: Алия Садыкова
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    #мок #соловьев #олимпиада
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