Южная Корея призвала российских атлетов принять участие в Олимпиаде-2018

Сеул, 7 декабря. В министерстве спорта Южной Кореи выразили сожаление в связи с решением Международного олимпийского комитета об отстранении российской сборной от участия в Олимпиаде-2017; в Пхеньяне пригласили российских спортсменов принять участие в Олимпийских играх в качестве «нейтральных лиц».

Южнокорейское спортивное ведомство заявили, что «испытывает сожаление» в связи с отстранением россиян, сообщает корейское агентство Yonhap.

«Мы призываем к активному участию спортсменов со всего мира, занимающихся зимними видами спорта, включая атлетов из России», — указано в официальном заявлении южнокорейского министерства культуры, спорта и туризма.

Напомним, как сообщал телеканал «Подмосковье 360°» в связи с отстранением Олимпийского комитета России в МОК заявили, что те российские спортсмены, которые не были уличены в употреблении допинга, смогут выступить на ОИ-2018 как «олимпийские атлеты из России» под нейтральным, олимпийским флагом.