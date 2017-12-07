Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новороссия
Украинские силовики за сутки 10 раз обстреляли территорию ЛНР
Спорт
Южная Корея призвала российских атлетов принять участие в Олимпиаде-2018
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Южная Корея призвала российских атлетов принять участие в Олимпиаде-2018

    7:15  7 Декабря 2017
    129

    Южная Корея призвала российских атлетов принять участие в Олимпиаде-2018

    Сеул, 7 декабря. В министерстве спорта Южной Кореи выразили сожаление в связи с решением Международного олимпийского комитета об отстранении российской сборной от участия в Олимпиаде-2017; в Пхеньяне пригласили российских спортсменов принять участие в Олимпийских играх в качестве «нейтральных лиц».

    Южнокорейское спортивное ведомство заявили, что «испытывает сожаление» в связи с отстранением россиян, сообщает корейское агентство Yonhap.

    «Мы призываем к активному участию спортсменов со всего мира, занимающихся зимними видами спорта, включая атлетов из России», — указано в официальном заявлении южнокорейского министерства культуры, спорта и туризма.

    Южная Корея призвала российских атлетов принять участие в Олимпиаде-2018

    Напомним, как сообщал телеканал «Подмосковье 360°» в связи с отстранением Олимпийского комитета России в МОК заявили, что те российские спортсмены, которые не были уличены в употреблении допинга, смогут выступить на ОИ-2018 как «олимпийские атлеты из России» под нейтральным, олимпийским флагом.

    Автор: Валентин Меликов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть