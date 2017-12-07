Китай заявил о нарушении воздушного пространства страны индийским беспилотником

Пекин, 7 декабря. Заместитель начальника оперативного управления западного военного округа Китая Чжан Шуйли заявил, что индийский беспилотный летательный аппарат нарушил воздушное пространство страны.

«На днях индийский беспилотник вторгся в воздушное пространство Китая и потерпел крушение. Этим действием индийская сторона серьезным образом нарушила территориальный суверенитет Китая. Мы выражаем решительное недовольство и протест», — сказал он.

Шуйли не стал уточнять, когда и где именно произошел инцидент с вторжением в воздушное пространство, однако отметил, что китайские пограничники профессионально провели проверку «свой-чужой» в отношении летательного аппарата.