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Китай заявил о нарушении воздушного пространства страны индийским беспилотником
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    Китай заявил о нарушении воздушного пространства страны индийским беспилотником

    7:07  7 Декабря 2017
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    Китай заявил о нарушении воздушного пространства страны индийским беспилотником

    Пекин, 7 декабря. Заместитель начальника оперативного управления западного военного округа Китая Чжан Шуйли заявил, что индийский беспилотный летательный аппарат нарушил воздушное пространство страны.

    «На днях индийский беспилотник вторгся в воздушное пространство Китая и потерпел крушение. Этим действием индийская сторона серьезным образом нарушила территориальный суверенитет Китая. Мы выражаем решительное недовольство и протест», — сказал он.

    Шуйли не стал уточнять, когда и где именно произошел инцидент с вторжением в воздушное пространство, однако отметил, что китайские пограничники профессионально провели проверку «свой-чужой» в отношении летательного аппарата.

    Автор: Ирина Новикова
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    #китай #беспилотник #индия
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