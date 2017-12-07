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Спорт
«Так закаляется сталь»: эксперт рассказал, как «победить» в Олимпиаде
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    «Так закаляется сталь»: эксперт рассказал, как «победить» в Олимпиаде

    6:53  7 Декабря 2017  /обновлено: 8:13  07 Декабря 2017
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    «Так закаляется сталь»: Эксперт рассказал, как «победить» в Олимпиаде

    Москва, 7 декабря. Известный радиоведущий и политолог Евгений Сатановский прокомментировал решение Международного олимпийского комитета об отстранении российской сборной от участия в Олимпиаде 2018 года.

    Как рассказал он радио «ВестиФМ», «на нас сейчас наезжают». По его словам, это «не танки, а Олимпийский комитет и международная братия». При этом Сатановский подчеркнул, что в самые сложные моменты «закаляется сталь».

    Также он призвал не поддаваться истерике, которая сделает страну уязвимой для других государств. По его словам, в этой ситуации руководству страны нужно думать о самих спортсменах и разрешить им участие в Играх в любом качестве. Он также добавил: все будут знать, что спортсмен из России.

    Политолог отметил, что только в этом случае «антирусская кампания» Запада попросту «захлебнется собственной желчью».

    «Так закаляется сталь»: Эксперт рассказал, как «победить» в Олимпиаде

    Автор: Алия Садыкова
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    #олимпиада #сатановский
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