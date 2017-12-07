«Так закаляется сталь»: эксперт рассказал, как «победить» в Олимпиаде

Москва, 7 декабря. Известный радиоведущий и политолог Евгений Сатановский прокомментировал решение Международного олимпийского комитета об отстранении российской сборной от участия в Олимпиаде 2018 года.

Как рассказал он радио «ВестиФМ», «на нас сейчас наезжают». По его словам, это «не танки, а Олимпийский комитет и международная братия». При этом Сатановский подчеркнул, что в самые сложные моменты «закаляется сталь».

Также он призвал не поддаваться истерике, которая сделает страну уязвимой для других государств. По его словам, в этой ситуации руководству страны нужно думать о самих спортсменах и разрешить им участие в Играх в любом качестве. Он также добавил: все будут знать, что спортсмен из России.

Политолог отметил, что только в этом случае «антирусская кампания» Запада попросту «захлебнется собственной желчью».