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Общество
Ученые рассказали об опасности, которую таят в себе детские игрушки
Общество
Ученые рассказали об опасности, которую таят в себе детские игрушки
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    Ученые рассказали об опасности, которую таят в себе детские игрушки

    6:41  7 Декабря 2017
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    Ученые рассказали об опасности, которую таят в себе детские игрушки

    Москва, 07 декабря. Американские ученые рассказали об опасности, которую могут таить в себе большое количество детских игрушек.

    Как сообщает «Газета.ru», ссылаясь на исследования, опубликованные в журнале Infant Behaviour and Development, дети, которых родители балуют большим количеством игрушек, как это ни странно, более склонны к синдрому дефицита внимания.

    Чтобы доказать на практике теоретические выкладки, ученые провели эксперимент: малышей до трех лет разделили на две группы и поместили их в комнаты, в одной из которых было 4 игрушки, а в другой – 16.

    В итоге, понаблюдав за детьми, исследователи пришли к выводу, что ребятишки, у кого было меньше игрушек, оказались более креативными: так с каждой из игрушек они провели больше времени, придумывая для них самые разные роли.

    Ученые рассказали об опасности, которую таят в себе детские игрушки

    В итоге, ученые пришли к выводу, чтобы у детей развивалось воображение и умение сосредотачиваться, не надо перед ребенком выставлять все игрушки, а еще лучше их чередовать.

    Автор: Константин Терехов
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    #дети #ученые
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