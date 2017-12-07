Ученые рассказали об опасности, которую таят в себе детские игрушки

Москва, 07 декабря. Американские ученые рассказали об опасности, которую могут таить в себе большое количество детских игрушек.

Как сообщает «Газета.ru», ссылаясь на исследования, опубликованные в журнале Infant Behaviour and Development, дети, которых родители балуют большим количеством игрушек, как это ни странно, более склонны к синдрому дефицита внимания.

Чтобы доказать на практике теоретические выкладки, ученые провели эксперимент: малышей до трех лет разделили на две группы и поместили их в комнаты, в одной из которых было 4 игрушки, а в другой – 16.

В итоге, понаблюдав за детьми, исследователи пришли к выводу, что ребятишки, у кого было меньше игрушек, оказались более креативными: так с каждой из игрушек они провели больше времени, придумывая для них самые разные роли.

В итоге, ученые пришли к выводу, чтобы у детей развивалось воображение и умение сосредотачиваться, не надо перед ребенком выставлять все игрушки, а еще лучше их чередовать.