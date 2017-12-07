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Рэпер Дидди в США стал самым высокооплачиваемым музыкантом по версии Forbes
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    Рэпер Дидди в США стал самым высокооплачиваемым музыкантом по версии Forbes

    6:39  7 Декабря 2017
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    Рэпер Дидди в США стал самым высокооплачиваемым музыкантом по версии Forbes

    Вашингтон, 7 декабря. Американский рэпер Шон Комбс (Дидди) возглавил список самых высокооплачиваемых музыкантов мира по версии журнала Forbes.

    Отмечается, что артист в текущем году заработал 130 миллионов долларов. На второй строчке расположилась певица Бейонсе. Ее доход в 2017 году составил 105 миллионов долларов.

    В тройку самых богатых и высокооплачиваемых также отнесли рэпера Дрейка с 92 миллионами долларов. 

    Как ранее писала Газета.ru, Forbes составил список самых высокооплачиваемых моделей 2017 года. Возглавила рейтинг Кендалл Дженнер, заработавшая 22 миллиона долларов. Второе место отдано Жизель Бундхен, которая была лидером рейтинга предыдущие 15 лет.

    Рэпер Дидди в США стал самым высокооплачиваемым музыкантом по версии Forbes

    Автор: Алия Садыкова
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    #forbes #музыканты
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