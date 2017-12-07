Россияне ответили главе МОК, который не понимает желания спортсменов бойкотировать ОИ

Москва, 07 декабря. Жители России в социальных сетях ответили главе МОК Томасу Баху, прокомментировавшему возможный бойкот Олимпиады-2018 со стороны российских спортсменов.

Как напоминает RT, президент Международного олимпийского комитета заявил, что не видит причин игнорирования Олимпийских игр со стороны допущенных на них атлетов. Кроме того, Бах также снова сказал, что в решении МОК по России якобы нет политики.

Жители России – пользователи социальных сетей очень живо и эмоционально ответили фунционеру.

«Бах открыто объявил России войну. МОК плюнул России в лицо и еще потребовал заплатить за это огромную сумму денег… А господин Жуков еще прощение просил у МОК, за что…», — написал Юрий Калачевский.

Бах открыто объявил России войну.МОК плюнул России в лицо и еще потребовал заплатить за это огромную сумму денег...А господин Жуков еще прощение просил у МОК.,за что............. — Юрий Калачевский (@Peheneg) December 6, 2017

«Бах должен стать персоной нон-грата в России!!!», — коротко, но емко обозначился Михаил.

Бах должен стать персоной нонграта в России!!!! — Михаил (@patriot777trek) December 6, 2017

«Томас Бах заявил, что в решении МОК «отсутствовала политика» и сам МОК держит нейтралитет. Мм, сказки подъехали. #NoRussiaNoGames», — написал пользователь Злой перфекционист.

Томас Бах заявил, что в решении МОК "отсутствовала политика" и сам МОК держит нейтралитет. Мм, сказки подъехали. #NoRussiaNoGames — Злой перфекционист (@patriotprotiv) December 5, 2017

«Да какой флаг России на закрытии!!? Если Бах четко сказал, что на закрытии ОИ российских спортсменов НЕ БУДЕТ!», — эмоции пользователя «Керчь» бьют через край.

Да какой флаг России на закрытии!!? Если Бах чётко сказал, что на закрытии ОИ российских спортсменов НЕ БУДЕТ!... А муткоф и жуковых ну вот ни чуточки не жаль!! — Керчь ???? ???????? #PutinTeam (@anderernet) December 5, 2017

«Я уж не знаю, что решат наши спортивные федерации и сами спортсмены, но факт остается фактом: что бы там ни лепетал Бах, решение, безусловно, является именно политическим. Причем никто и не скрывает того медицинского факта, что оно «призвано наказать и унизить» государство Россия», — подробно написал Cлесарев Сергей.