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Общество
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Украина
Азаров предложил купить очки сотрудникам киевской полиции
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    Азаров предложил купить очки сотрудникам киевской полиции

    6:03  7 Декабря 2017
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    Азаров предложил купить очки сотрудникам киевской полиции

    Москва, 7 декабря. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров предложил купить очки сотрудникам украинской полиции.

    Таким образом он прокомментировал ситуацию вокруг блокирования редакции украинского телеканала NewsOne.

    Азаров заявил, что сотрудники полиции не обнаружили никаких правонарушений у здания телеканала.

    «Вот такой профессионализм новой полиции. Значит, можно любым громилам заваливать вход в редакцию мешками, окружать здание колючей проволокой – и никаких правонарушений. Можно кому попало стоять у входа и проверять документы», — написал он на своей странице в Facebook.

    «Странное зрение у сотрудников полиции. Пора им всем купить очки, может быть тогда они увидят очевидное?», — подчеркнул политик.

    К своему посту он прикрепил фотографии блокированного входа в здание.

    Ранее RT на русском сообщало, что полиция Киева возбудила уголовное дело по факту блокирования активистами территории телеканала NewsOne.

    Автор: Ирина Новикова
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    #николай азаров #newsone #полиция украины
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