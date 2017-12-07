Азаров предложил купить очки сотрудникам киевской полиции

Москва, 7 декабря. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров предложил купить очки сотрудникам украинской полиции.

Таким образом он прокомментировал ситуацию вокруг блокирования редакции украинского телеканала NewsOne.

Азаров заявил, что сотрудники полиции не обнаружили никаких правонарушений у здания телеканала.

«Вот такой профессионализм новой полиции. Значит, можно любым громилам заваливать вход в редакцию мешками, окружать здание колючей проволокой – и никаких правонарушений. Можно кому попало стоять у входа и проверять документы», — написал он на своей странице в Facebook.

«Странное зрение у сотрудников полиции. Пора им всем купить очки, может быть тогда они увидят очевидное?», — подчеркнул политик.

К своему посту он прикрепил фотографии блокированного входа в здание.

Ранее RT на русском сообщало, что полиция Киева возбудила уголовное дело по факту блокирования активистами территории телеканала NewsOne.