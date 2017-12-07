ВКС РФ получат очередной спецсамолет «Ил» в первом квартале 2018 года

Москва, 07 декабря. ВКС РФ получат очередной модернизированный самолет специального назначения «Ил» в первом квартале 2018 года. Об этом сообщает «Интерфакс-АВН», ссылаясь на данные полученные в ОПК.

Специальное воздушное судно будет передано российскому военному ведомству Экспериментальным машиностроительный завод имени Мясищева. В настоящее время работы по модернизации находятся в завершающей стадии.

При этом, по понятным причинам, практически ничего не сообщается о технической начинке самолета. Собеседник агентства уточнил только то, что на борту специального «Ил» устанавливается новейший радиотехнический комплекс.

Добавим, что основной объем работ Экспериментального машиностроительного завода имени Мясищева приходится на модернизацию самолетов специального назначения модификаций «Ил-20» и «Ил-22».