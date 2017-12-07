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В Северной Корее заявили о неизбежности войны на полуострове
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    В Северной Корее заявили о неизбежности войны на полуострове

    5:40  7 Декабря 2017
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    В Северной Корее заявили о неизбежности войны на полуострове

    Пхеньян, 07 декабря. Власти Корейской народно-демократической республики в связи с учениями Вашингтона и Сеула заявили о неизбежности войны на полуострове.

    Как сообщает МИД КНДР, к мнению о том, что США готовятся нанести удар по Пхеньяну, дипломаты пришли, учитывая все последние факторы, а также заявления, приходящие из Белого дома.

    «Подобного рода враждебные воинственные заявления не могут рассматриваться никак иначе, как предупреждение о том, что мы должны готовиться к войне на Корейском полуострове», — цитируют «Известия» официальное сообщение северокорейского МИД.

    При этом особо подчеркивается, что Пхеньян не хочет войны, однако «прятаться от нее не собирается». «Сейчас остается только один вопрос: когда война разразится», — резюмируется в распространенном заявлении.

    В Северной Корее заявили о неизбежности войны на полуострове

    Как напоминает «Газета.ru», совместные учения американских и южнокорейских войск начались в понедельник 04 декабря и должны завершиться в пятницу, 08 декабря. 

    Автор: Константин Терехов
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    #сша #кндр #республика корея
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