В Северной Корее заявили о неизбежности войны на полуострове

Пхеньян, 07 декабря. Власти Корейской народно-демократической республики в связи с учениями Вашингтона и Сеула заявили о неизбежности войны на полуострове.

Как сообщает МИД КНДР, к мнению о том, что США готовятся нанести удар по Пхеньяну, дипломаты пришли, учитывая все последние факторы, а также заявления, приходящие из Белого дома.

«Подобного рода враждебные воинственные заявления не могут рассматриваться никак иначе, как предупреждение о том, что мы должны готовиться к войне на Корейском полуострове», — цитируют «Известия» официальное сообщение северокорейского МИД.

При этом особо подчеркивается, что Пхеньян не хочет войны, однако «прятаться от нее не собирается». «Сейчас остается только один вопрос: когда война разразится», — резюмируется в распространенном заявлении.

Как напоминает «Газета.ru», совместные учения американских и южнокорейских войск начались в понедельник 04 декабря и должны завершиться в пятницу, 08 декабря.