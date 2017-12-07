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Общество
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Россия
Шойгу назвал время проведения форума «Армия-2018»
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    Шойгу назвал время проведения форума «Армия-2018»

    5:48  7 Декабря 2017
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    Шойгу назвал время проведения форума «Армия-2018»

    Москва, 7 декабря. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что четвертый международный военно-технический форум «Армия-2018» состоится в августе следующего года.

    По его словам, в ходе подготовки к мероприятию необходимо учесть все плюсы и минусы, выявленные в процессе организации прошлых выставок.

    «Ежегодно это масштабное мероприятие подтверждает свой статус одной из крупнейших мировых экспозиций вооружения и военной техники. Форум играет важную роль в сближении гражданского общества и армии, повышении ее авторитета, воспитании у подрастающего поколения чувства гордости за свою страну», — отметил глава российского оборонного ведомства.

    Ранее RT на русском сообщало, что по словам Сергея Шойгу, Гособоронзаказ на 2017 год выполняется качественно и в срок.

    Автор: Ирина Новикова
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    #сергей шойгу #минобороны рф #армия-2018
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