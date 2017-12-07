Шойгу назвал время проведения форума «Армия-2018»

Москва, 7 декабря. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что четвертый международный военно-технический форум «Армия-2018» состоится в августе следующего года.

По его словам, в ходе подготовки к мероприятию необходимо учесть все плюсы и минусы, выявленные в процессе организации прошлых выставок.

«Ежегодно это масштабное мероприятие подтверждает свой статус одной из крупнейших мировых экспозиций вооружения и военной техники. Форум играет важную роль в сближении гражданского общества и армии, повышении ее авторитета, воспитании у подрастающего поколения чувства гордости за свою страну», — отметил глава российского оборонного ведомства.

Ранее RT на русском сообщало, что по словам Сергея Шойгу, Гособоронзаказ на 2017 год выполняется качественно и в срок.