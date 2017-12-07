Не так поняли: как оказалось, майя предсказали конец света в декабре 2017 года

Москва, 07 декабря. Выяснилось, что якобы предсказанный майя конец света в декабре 2012 года был не так истолкован — переводчики ошиблись с датой ровно на пять лет.

Как сообщает «Газета.ru», согласно «уточненным данным», очередной апокалипсис нам еще предстоит пережить, и случится это довольно скоро, если быть точнее – ровно через две недели, то есть 21 декабря 2017 года.

При этом те же, а может и другие толкователи древних иероглифов проводят параллели между тем, что было пять лет назад, и тем, что случилось в уходящем году – речь идет о разного рода природных катаклизмах.

При этом на полном серьезе утверждается, что «кривые хаотичных событий» имеют свойства повторяться. Так предвестником полного армагеддона должна стать смертельная звезда Нибиру.

В любом случае правы были майя или нет – узнаем очень скоро, пока же в преддверии нового конца света приводим все свои дела в порядок!