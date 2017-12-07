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Весь мир
Заседание по вопросу о статусе Иерусалима Совбез ООН проведет 8 декабря
Весь мир
Заседание по вопросу о статусе Иерусалима Совбез ООН проведет 8 декабря
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    Заседание по вопросу о статусе Иерусалима Совбез ООН проведет 8 декабря

    5:13  7 Декабря 2017
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    Заседание по вопросу о статусе Иерусалима Совбез ООН проведет 8 декабря

    Вашингтон, 07 декабря. Заседание Совета безопасности Организации Объединенных Наций по вопросу о статусе Иерусалима состоится в пятницу 8 декабря.

    Как сообщают «Известия», инициаторами экстренной встречи из-за решения президента США Дональда Трампа выступили сразу восемь государств — Великобритания, Франция, Швеция, Италия, Египет, Боливия, Сенегал и Уругвай.

    «Встреча состоится утром 08 декабря после брифинга вспомогательных органов Совета Безопасности», — подтвердили ТАСС в постоянном представительстве Японии при международной организации.

    Как стало известно, с докладом на тему выступит генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, который ранее заявил о том, что вопрос по статусу Иерусалима может быть решен исключительно на переговорах между Израилем и Палестиной.

    Заседание по вопросу о статусе Иерусалима Совбез ООН проведет 8 декабря

    RT напоминает, что хозяин Белого дома заявил о том, что пора признать Иерусалим столицей Израиля, а также поручил Государственному департаменту начать подготовку к переносу посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

    Автор: Константин Терехов
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    #дональд трамп #оон #совбез оон #иерусалим
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