Заседание по вопросу о статусе Иерусалима Совбез ООН проведет 8 декабря

Вашингтон, 07 декабря. Заседание Совета безопасности Организации Объединенных Наций по вопросу о статусе Иерусалима состоится в пятницу 8 декабря.

Как сообщают «Известия», инициаторами экстренной встречи из-за решения президента США Дональда Трампа выступили сразу восемь государств — Великобритания, Франция, Швеция, Италия, Египет, Боливия, Сенегал и Уругвай.

«Встреча состоится утром 08 декабря после брифинга вспомогательных органов Совета Безопасности», — подтвердили ТАСС в постоянном представительстве Японии при международной организации.

Как стало известно, с докладом на тему выступит генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, который ранее заявил о том, что вопрос по статусу Иерусалима может быть решен исключительно на переговорах между Израилем и Палестиной.

RT напоминает, что хозяин Белого дома заявил о том, что пора признать Иерусалим столицей Израиля, а также поручил Государственному департаменту начать подготовку к переносу посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.